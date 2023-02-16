 

Китайский дипломат Ван И призвал Париж защищать свободную торговлю и укреплять научно-техническое сотрудничество

16.02.2023, 5:35, Новости дня
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Пекин и Париж должны отстаивать принципы свободной торговли и укреплять научно-техническое сотрудничество, сообщил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И в разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонной.

Высокопоставленный китайский дипломат заявил, что глобализация сталкивается с обратным трендом и некоторые страны активно стремятся к разъединению. На этом фоне он призвал Францию продолжать практиковать многосторонний подход, защищать свободную торговлю и укреплять международное научно-техническое сотрудничество, передает ТАСС.

Он также отметил, что Китай и Франция имеют богатые традиции независимости, обе страны поддерживают многополярность и выступают против блокового противостояния. Ван И в разговоре с Колонной выразил надежду, что Франция обеспечит справедливую и недискриминационную среду для китайских компаний.

Ранее Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине, после чего Ван И сообщил о готовности Пекина добиваться политического решения украинского кризиса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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