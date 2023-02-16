 

CNN – время пришло — Никола Стёрджен заявила о намерении оставить пост первого министра Шотландии

16.02.2023, 5:34, Разное
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В своём последнем выступлении Никола Стёрджен неожиданно сказала о намерении сложить с себя полномочия первого министра Шотландии, а также лидера Шотландской национальной партии, пишет CNN. Политик отметила, что до избрания преемника продолжит занимать нынешнюю должность.

НИКОЛА СТЁРДЖЕН, первый министр Шотландии: Я горжусь, что стою тут, будучи первой женщиной и человеком, наиболее продолжительное время занимающим этот пост (первого министра Шотландии. — ИноТВ). Я крайне горжусь тем, что было достигнуто за годы моего нахождения в Бьют-Хаус. Однако с самого начала моего срока полномочий я верила, что частью добросовестной службы будет практически инстинктивное понимание того, когда необходимо уступить место кому-либо другому. И когда придёт время — иметь смелость сделать это. Даже если для многих по всей стране, а также в рядах моей партии, это покажется поспешным. Умом и сердцем я понимаю, что это время пришло, что это правильный шаг для меня, моей партии и страны. Сегодня я объявляю о своём намерении сложить с себя полномочия первого министра и лидера моей партии. Я обратилась с просьбой к национальному секретарю ШНП (Шотландская национальная партия. — ИноТВ) начать процесс избрания нового партийного лидера. Я останусь на этой должности до тех пор, пока мой преемник не будет избран.  

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2023 года.


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