ERR – рождаемость в Латвии упала до самого низкого уровня за последнее столетие

Рождаемость в Латвии в прошлом году упала до уровня, который не фиксировался на протяжении последних ста лет. Уже второй год подряд в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Однако, как пишет ERR, несмотря на отрицательный естественный прирост населения, население страны увеличилось за счёт 40 тыс. украинских беженцев.



AP

По данным латвийского статистического ведомства, рождаемость в стране в прошлом году упала до уровня, который не фиксировался на протяжении последних ста лет. Как передаёт ERR, в общей сложности в стране в 2022 году родилось 15 535 детей — на 10,8%, или на 1885 новорождённых, меньше, чем в 2021 году.

Смертность в 2022 году сократилась на 12,3% после резкого скачка в 2021 году, вызванного пандемией коронавируса. Тем не менее уже второй год подряд в Латвии умирает вдвое больше людей, чем рождается.

Несмотря на отрицательный естественный прирост населения, население Латвии увеличилось на 15 200 человек. Это произошло за счёт 40 тыс. украинских беженцев.

По предварительным данным на 1 января 2023 года, население Латвии составляет 1,89 миллионов человек. Естественная убыль населения Латвии наблюдается с 1990 года.