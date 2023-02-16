 

ERR – рождаемость в Латвии упала до самого низкого уровня за последнее столетие

16.02.2023, 5:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рождаемость в Латвии в прошлом году упала до уровня, который не фиксировался на протяжении последних ста лет. Уже второй год подряд в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Однако, как пишет ERR, несмотря на отрицательный естественный прирост населения, население страны увеличилось за счёт 40 тыс. украинских беженцев.


AP

По данным латвийского статистического ведомства, рождаемость в стране в прошлом году упала до уровня, который не фиксировался на протяжении последних ста лет. Как передаёт ERR, в общей сложности в стране в 2022 году родилось 15 535 детей — на 10,8%, или на 1885 новорождённых, меньше, чем в 2021 году.

Смертность в 2022 году сократилась на 12,3% после резкого скачка в 2021 году, вызванного пандемией коронавируса. Тем не менее уже второй год подряд в Латвии умирает вдвое больше людей, чем рождается.

Несмотря на отрицательный естественный прирост населения, население Латвии увеличилось на 15 200 человек. Это произошло за счёт 40 тыс. украинских беженцев.

По предварительным данным на 1 января 2023 года, население Латвии составляет 1,89 миллионов человек. Естественная убыль населения Латвии наблюдается с 1990 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11.22 / Билборды «Россия здесь навсегда» увезут на Кунашир

28.10.22 / Дело о стрельбе на съемках с участием Алека Болдуина передали прокурору

06.11.22 / Евгению Пригожину снова приписывают попытки вмешательства в американские выборы

14.07.22 / Рекордная инфляция в США привела к падению стоимости золота

09.12.22 / “По факту это групповое избиение”: что грозит дебоширу Лепсу за побои

12.10.22 / Тысячи домов в России могут остаться без УК

13.02.23 / BFM TV – наследие карантина — улицы Бордо заполонили крысы

26.12.22 / «Спасибо, моя любовь»: Роналду показал рождественский подарок от невесты Джорджины Родригес

25.10.22 / Пышный боковой хвост и классическая коса: актриса из Таиланда показала девять идей стильных и безупречных причесок

08.01.23 / Южная Корея сообщила о проникновении в страну беспилотных дрезин КНДР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика