Мнение: Кто ж все-таки взорвал Северные Потоки

Задолбали просьбами прокомментировать “расследование” некоего Хирша – американского старичка-журналиста (ему 84 года), который давеча порадовал весь мир сообщением, что “Северные потоки” взорвали всё-таки Соединенные Штаты. Я не пойму, почему кого-то так волнует это, в общем-то, ясное дело. Я без всякого Хирша через три дня после собственно диверсии написал у себя в ЖЖ, что это или США, или Англия. Наверно, надо просто напомнить ту запись от 28 сентября, где я заодно разобрал и все остальные версии – что взорвали террористы-фундаменталисты, что взорвала Украина, что взорвал Путин и т.д. Не надо читать тугодума Хирша, читайте Сапожника – будете узнавать всю правду, не отходя от кассы.

“Дошло до диверсий

Вообще – круто всё пошло, война этак постепенно перетекает в мировую. Взорвали все три Трубы “северных потоков”, качающие газ в Европу. Версий сразу немеряное количество, пожалуй, наиболее экзотическая у известного блогера Алекса Розова – он уверен, что взорвали некие “фундаменталисты”.

В России у так называемых “государственников” версия, понятно, одна – “взорвала Украина”. Впрочем, эти ребята уже окончательно превратились в бешеных псов, хотя и раньше не отличались адекватностью – любой их “аналитике” грош цена. На самом деле непонятно, с какой бы стати Украине вдруг начать пробовать себя в международном терроризме такого масштаба, да еще – против Европы, от которой она, как ни крути, критически зависит? Да и с чего бы устраивать столь глобальные стратегические заходы государству, чье существование в очередной раз поставлено на грань российской бестолковой мобилизацией? Нет, с какой стороны ни посмотри, но подрывы газопроводов в европейских территориальных водах – это просто не лига Украины, она играет пониже.

В мире, понятно, со всех сторон высказываются подозрения уже в адрес самой РФ. “Кто подорвал? – Россия”. Тут основания простые: в мире уже привыкли, что РФ сегодня – это главный источник мирового зла, поэтому, если что вдруг произошло плохое, то сразу понятно, что это – ОНИ, то есть русские (неплохую все ж мы себе заработали репутацию, слава Путину и Единой России!). Я бы тоже так подумал, поскольку давно понятно, что в руководстве страны находятся люди абсолютно невменяемые, причем продолжающие, как говорят психиатры, стремительно “декомпенсироваться”.

Но и к этой версии есть объективные возражения. Влад Путин, конечно, сумасшедший – но подрывать плоды собственных своих трудов за последние 20 лет? Там ведь на глубине подложили под каждую из труб по центнеру тротила. Т.е. – там разворотило вообще всё! В чем прикол такого разрушения для невменяемых из РФ? Ведь фактически эти подрывы возвращают ситуацию с газоснабжением Европы ко временам… Ельцина, а если точнее – вообще к советским временам, когда существовал только пресловутый, начатый еще при Брежневе, газопровод “Уренгой-Помары-Ужгород” – и всё! Газпром вбухал во все эти “Северные потоки” под полтриллиона долларов – а они, считай, уничтожены. В чем выгода России?

Известный римский принцип Qui prodest (Кому выгодно) указывает однозначно на Штаты. Именно Штаты всегда, с самых 80-х годов, были принципиальными противниками ЛЮБЫХ трубопроводов из тогда еще СССР, а потом и из России, в направлении Европы. И оставались ими до самого последнего времени – еще в 2018 году Трамп скандалил с немцами, обвиняя Меркель в дурости и близорукости и требуя немедленно отказаться от СП2. Так что – очень похоже на США, но… Все ж, если для Украины такие вот диверсии – высшая лига, то для США, хочется верить – низшая. Как-то не верится, что мировая сверхдержава будет втихаря посылать аквалангистов, чтобы они взрывали какие-то трубы – пусть они и имеют чрезвычайно важное значение; несолидно как-то, да и, главное – выдает слабость. Зачем Штатам что-то делать исподтишка – получается, они боятся Европы? Нет, если бы взорвать хотели американцы – они бы послали эсминец, который бы на глазах у всех бросил глубинные бомбы по маршруту прохождения труб.

Больше всего похоже на Англию. Что-то взорвать в мутной воде, и так, чтобы никто ничего не понял – это как раз их стиль. И подставить старушку Европу, с которой она так предусмотрительно недавно соскочила, сделав ручкой – она всегда была не прочь. Инфляция сейчас в Британии ожидается грандиозная, даже выше, чем в ЕС – а Англии оказаться в результате выхода в наихудшей позиции явно не с руки. Значит, если улучшить свое экономическое положение не представляется возможным, есть ведь и второй способ оказаться выше – еще ухудшить положение “партнеров”; похоже, этим шансом Британия и воспользовалась.

В принципе, такие наглые взрывы на критической инфраструктуре – это уровень casus belli; но – как бы и нет, Германии и вообще ЕС как бы и обижаться не с руки. Они ж сами провозгласили “отказ от российского газа в ближайшей перспективе”, сами под этим подписались, да и Россия – это Мордор, с этим никто не спорит. Получается, что им ведь “просто немного помогли”, и не более того – не так ли?

Война, конечно, с самого начала велась не против Украины, а прежде всего против Германии, шире – всего ЕС. Неимоверно обидно, но во всей этой игре Россия с самого начала выполняла роль чугунного болвана, КОТОРЫМ играют, в частности, его тупой башкой проламывают нужные отверстия в конструкции мирового порядка. Чугунная чушка разве что неразборчиво что-то мычит при этом.

Как мы оказались в настолько ничтожном, мерзком и постыдном положении? Если коротко – в стране гопников ВСЕ гопники должны очень тщательно всей братвой следить друг за другом, постоянно держать ухо востро, особенно имея в виду пахана; чуть зазеваешься – пахан непременно втравит братву в какой-нибудь блудняк, от которого потом век не отмыться (2022, третий день после диверсии).