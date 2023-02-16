BNO News: Военный вертолет UH-60 Black Hawk потерпел крушение в американском штате Алабама

Военный вертолет UH-60 Black Hawk потерпел крушение в американском штате Алабама, сообщил телеканал BNO News.

По имеющейся у телеканала информации, крушение произошло около 15.00 в среду (00.00 мск), вертолет упал на шоссе номер 53 в городе Хантсвилл, штат Алабама. Представитель Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ответ на запрос телеканала подтвердил, что разбился военный вертолет, передает ТАСС.

По словам очевидцев и согласно кадрам с места события, вертолет был полностью охвачен огнем, с места крушения поднимался черный дым. Службы неотложной медицинской помощи Хантсвилла сообщили, что число находившихся на борту вертолета человек неизвестно, однако выживших при крушении нет.

Напомним, в июне минувшего года военный вертолет разбился в штате Калифорния. Днем ранее на границе с Мексикой разбился конвертоплан морской пехоты США. Кроме того, в феврале 2022 года в США разбились два вертолета UH-60 Blackhawk национальной гвардии американского штата Юта.

—