 

Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США готовы заявить в Совбезе ООН о непричастности к подрыву «Северных потоков»

16.02.2023, 4:13, Новости дня
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не имеют отношения к подрыву «Северных потоков» и готовы вновь заявить об этом на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава пресс-службы Госдепартамента США назвал «неправдой» и «полной дезинформацией» утверждения о том, что Соединенные Штаты стояли за подрывом «Северных потоков». Он заявил, что представители США при необходимости готовы в какой-либо форме повторить свою позицию вновь, передает ТАСС.

На вопрос, должна ли играть ООН какую-либо роль в расследовании инцидентов, представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что этот взрыв произошел не на территории Соединенных Штатов и говорить о надлежащих механизмах расследования Госдеп предоставит партнерам, на территории которых произошел взрыв.

Накануне Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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