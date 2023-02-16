Госдеп: Материальная поддержка Пекином СВО РФ в Украине фундаментально изменила бы отношения США и Китая

Материальная поддержка Китаем специальной военной операции РФ в Украине фундаментальным образом изменила бы отношения Вашингтона и Пекина, сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Сотрудница внешнеполитического ведомства США напомнила, что Россия и Китай объявили о не имеющем границ партнерстве. В связи с этим она выразила мнение, что стратегическое сближение между Москвой и Пекином продолжается. Как сообщила Донфрид, в Госдепе сосредоточены на этих взаимоотношениях в контексте конфликта РФ и Украины, передает ТАСС.

Дипломат заверила, что в Вашингтоне понимают, что существует стратегическое сближение между Пекином и Москвой. При этом она подчеркнула, что если бы в Госдепе увидели, что Китай оказывает материальную поддержку РФ в войне против Украины, то это бы фундаментальным образом изменило отношения США с КНР.

Напомним, в начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения РФ и Китая по качеству выше военного союза. После этого в МИД Китая заявили о координации позиций с Россией по урегулированию международных вопросов.

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