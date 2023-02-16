Немецкий философ – Запад обязан урегулировать украинский конфликт вне категорий «победы и поражения»

Немецкий философ Юрген Хабермас видит «опасную динамику» в процессе увеличения поставок западного оружия на Украину, пишет Der Tagesspiegel. Мир может «незаметно переступить порог к началу третьей мировой войны», предостерегает он и в связи с этим призывает задуматься над «сложной дорогой» к мирным переговорам. Запад обязан урегулировать конфликт вне категорий «победы и поражения», подчёркивает Хабермас.



AP

Половина граждан Германии скептически относится к поставкам Украине западного оружия и особенно танков, напоминает 93-летний немецкий философ Юрген Хабермас. Но их голос не слышан на фоне «воинственного камертона печатного мнения», передаёт его слова Der Tagesspiegel. Однако в ФРГ «постепенно зарождается дискуссия о смысле и возможности переговоров о мире». И сам философ присоединяется к тем, кто настаивает на необходимости коллективно задуматься над «сложной дорогой» к диалогу.

Ещё в апреле 2022 года Хабермас хвалил канцлера Германии Олафа Шольца за его сдержанность в вопросе поставок Украине вооружения. Он также критиковал политиков, призывающих быстрее оказать Киеву военную помощь, и обвинял их в «чрезмерной самоуверенности». Позже вместе с другими деятелями культуры и науки он подписал открытое письмо к главе ФРГ с просьбой отказаться от поставок Украине тяжёлого вооружения.

Философ видит в этом «опасную динамику». Он предупреждает об угрозе того, что мир может «незаметно переступить порог к началу третьей мировой войны». И больше всего его беспокоит два вопроса: «С какого момента Запад станет стороной в этих боевых действиях?» и «Не стал ли уже?». Хабермас убеждён, что и США не смогут сохранять за собой «формальную роль непричастного».

Одни западные политики говорят, что Украина не должна «проиграть», поэтому её нужно поддерживать как можно дольше, отмечает философ. А другие нередко утверждают, что главу Кремля Владимира Путина «надо победить». Такая риторика, по его мнению, свидетельствует о том, что граница между политическими фракциями пацифистов и непацифистов уже стала размытой. Но между ними всё ещё есть серьёзные расхождения в вопросе того, какой момент можно считать подходящим для того, чтобы сесть за стол переговоров.

«Если начала вооружённого конфликта невозможно избежать с помощью болезненных санкций — очень болезненных в том числе и для защитников попранного международного права — то альтернативой продолжению боевых действий, которые приведут только к ещё большему числу жертв, может стать поиск приемлемых компромиссов», подчёркивает Хабермас. И отправной точкой на Украине может стать возвращение к статусу-кво, существовавшему до начала боевых действий. По его словам, ответственность Запада за то, как будет дальше развиваться конфликт, выросла. Поэтому он обязан разработать стратегии, которые позволят урегулировать его вне категорий «победы и поражения».