 

Welt о саммите НАТО в Брюсселе – альянс готовит «большой шаг», но пока только на словах

16.02.2023, 4:10, Разное
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На саммите НАТО в Брюсселе страны — члены альянса осознали, с какими огромными трудностями и дефицитами они столкнулся в поставке Украине необходимого оружия и боеприпасов, пишет Welt. И они планируют исправить ситуацию, наладив совместное производство вооружения и увеличив расходы на оборону, но никаких окончательных решений на переговорах так и не было принято. Обсуждение продолжится в июне на большом саммите НАТО в Вильнюсе, объясняет немецкий телеканал.

Продолжим. С нами на связи мой коллега из Брюсселя Марко Райнке. Марко, саммит НАТО закончился. Давайте подведём итоги. На встрече удалось понять, с какими огромными трудностями и дефицитами столкнулся альянс в плане оружия и боеприпасов?

МАРКО РАЙНКЕ, корреспондент Welt: Да, я думаю, это можно назвать итогом этой встречи в Брюсселе. С одной стороны, речь снова зашла о важной теме: обеспечении снабжения оружием. Украине необходимо его докупить, ведь возникла проблема с тем, что сроки поставок существенно удлинились. Это касается и боеприпасов. И это вторая важная тема, которую здесь в Брюсселе обсудили. Но и тут нет никакого заключительного ответа. Борис Писториус ранее заявил, что, возможно, в долговременной перспективе получится наладить совместное снабжение, а именно организовать производство. Но пока что каждой стране предстоит самой искать способы раздобыть дополнительные боеприпасы.

Все эти темы здесь поднимались. Также, помимо поддержки Украины, здесь обсуждались внутренние проблемы, а именно финансирование альянса. Была поставлена цель поднять порог расходов на оборону выше двух процентов от ВВП. К удивлению, за это выступил и министр обороны Германии Борис Писториус. Планируется большой шаг, чтобы повысить в государствах военные расходы.

Это будет нелегко, ведь многие страны, например Германия, тратят на оборону меньше двух процентов, а некоторые существенно меньше. И нужно выяснить, как вообще этого можно добиться. В то же время есть планы по увеличению количества солдат. Тут финансирование также играет большую роль. Но проблема ещё и в том, что вербовка  это непростая тема. Бундесвер в Германии столкнулся с трудностями в поиске новых военнослужащих. Ситуация трудная как раз из-за дороговизны. Совершаются попытки добиться прогресса. Все эти темы здесь обсуждались. Обсуждение продолжится в июне на большом саммите НАТО в Вильнюсе, и, я надеюсь, там будут даны окончательные ответы.

С нами на связи из Брюсселя был Марко. Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2023 года. 


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