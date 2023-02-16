 

Занимательная география: самые необычные страны мира

16.02.2023, 3:45, Разное
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Безусловно, каждая страна мира обладает абсолютно уникальным набором географических, исторических, культурных и этнических особенностей, которые выгодно отличают ее от других государства. Разумеется, нельзя утверждать, что какая-либо страна является интересней, а тем более, лучше другой. Это всего лишь дело вкуса, хотя даже профессиональные путешественники не станут давать однозначных оценок.

Меж тем, на нашей прекрасной планете существуют земли, которые отличаются от других, причем, как в лучшую, так и в худшую сторону. Например, жители Саудовской Аравии вряд ли хотели бы возглавлять антирейтинг пресной воды. Увы, но в ближневосточном государстве совершенно нет рек, из-за чего оно испытывает серьезные проблемы.

Для хозяйственных нужд приходится тратить миллионы на опреснение морской воды. Десять процентов коммунальное хозяйство получает от так называемых вади – сухих русел, которые периодически наполняются водой во время сезона дождей. Впрочем, Ливия считается еще более засушливым государством.

Территориально она на 90 с лишним процентов расположена в пустыне. В период правления Муаммара Каддафи специалисты обнаружили под слоями песка значительные залежи пресной воды и соорудили сложную инженерную систему добычи, позволяющую обеспечивать все жителей бесплатной водой.

Увы, но “рукотворную реку” взорвали революционеры во время свержения главы государства. А вот где точно нет проблем с пресной водой, так это Канада. На ее территории модно встретить порядка двух миллионов озера, то есть 60% от мирового количества.

Однако самое крупное по запасам пресной воды озеро находится в России. Да, речь идет о Байкале – оно же самое глубокое озеро в мире. А еще наша страна славится самой большой территорией. Однако по часовым поясам уступает… Невероятно, но Франции.

Все дело в бывших колониях, которые хоть и получили формальную независимость, но де-факто остаются под протекторатом Пятой Республики. Всего во Франции насчитывается 12 часовых поясов (на один больше, чем в России): от Полинезии до тихоокеанского острова Футуна.


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