 

Цены на газ в Европе выросли на 3%, но закрыли торги на уровне 600 долларов за тыс. кубов

16.02.2023, 2:50, Новости дня
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По данным Лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе по итогам среды выросли на 3%, составив 598,5 доллара за тыс. кубометров.

Мартовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 585,7 доллара за тыс. кубометров. Ценовой минимум составил 581,4 доллара, а максимум – 607,6 доллара.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 579,6 доллара за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

Напомним, биржевые цены на газ в Европе впервые за 16 месяцев опускались ниже 600 долларов за тыс. кубометров. Аналитики объяснили это теплой зимой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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