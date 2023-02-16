Цены на газ в Европе выросли на 3%, но закрыли торги на уровне 600 долларов за тыс. кубов

По данным Лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе по итогам среды выросли на 3%, составив 598,5 доллара за тыс. кубометров.

Мартовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 585,7 доллара за тыс. кубометров. Ценовой минимум составил 581,4 доллара, а максимум – 607,6 доллара.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 579,6 доллара за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

Напомним, биржевые цены на газ в Европе впервые за 16 месяцев опускались ниже 600 долларов за тыс. кубометров. Аналитики объяснили это теплой зимой.

—