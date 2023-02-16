Политик: Критика Берлускони в адрес Зеленского отражает мнение итальянцев
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Критика со стороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в адрес украинского лидера Владимира Зеленского отражает мнение простых итальянцев о конфликте на Украине, сообщил член регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери.
По словам Вальдегамбери, согласно результатам опросов, итальянцы против войны и поставок оружия Киеву, передает РИА «Новости».
Также он отметил необходимость участия третьей стороны в качестве посредника в целях поиска дипломатического решения конфликта. Он подчеркнул, что Европа уже упустила возможность выступить в роли медиатора и теперь заплатит за это.
Ранее Берлускони раскритиковал действия Зеленского, которому, как считает итальянский политик, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса». Поведение Зеленского Берлускони оценил негативно, отметив, что с ним не поехал бы разговаривать.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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