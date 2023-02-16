 

Администрация соцсети Twitter разрешила размещать на платформе рекламу каннабиса

16.02.2023, 2:50, Новости дня
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Администрация социальной сети Twitter разрешила размещать на своей платформе рекламу наркотических веществ, а именно каннабиса (марихуаны), сообщило Politico.

На официальном сайте компании Twitter, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, в разделе для бизнеса и сотрудничества также говорится о разрешении рекламодателям каннабиса ориентироваться на Канаду и на Соединенные Штаты при размещении рекламы своей продукции с учетом ряда ограничений. Они включают в себя требования иметь лицензию соответствующих органов, предоставлять рекламу только тем странам и регионам, где они имеют разрешение на продвижение товаров или услуг в интернете и не распространять свои предложения среди несовершеннолетних пользователей сети. Издание указывает, что кампания продлится до конца марта, передает ТАСС.

Напомним, в августе 2022 года Маск предложил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену выпустить из американских тюрем осужденных за наркотики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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