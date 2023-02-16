 

NTD – винтажные автомобили с шиком проехали по Мумбаи

16.02.2023, 2:45, Разное
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На ежегодной выставке в Мумбаи представили 180 винтажных автомобилей, которые после мероприятия проехали по городу. Как передаёт NTD, когда-то махараджи, подражая британским монархам, покупали самые лучшие авто своего времени. Потом их имущество национализировали и распродали на аукционах.

В Индии снова праздник для автолюбителей. 180 винтажных авто представили на ежегодной выставке в Мумбаи. В числе экспонатов Rolls Royce, Humber, Austin и Jaguar.
После выставки все автомобили по традиции участвуют в ралли.

ВИВЕК ФАНСАЛКАР, комиссар полиции Мумбаи: Мумбаи — старинный город. И Автомобильная ассоциация Западной Индии ежегодно проводит здесь ралли винтажных автомобилей. Его цель — продемонстрировать эти великолепные старинные машины, чтобы все могли полюбоваться.

УЧАСТНИК РАЛЛИ: Мой автомобиль марки Austin выпущен в 38-м году. Мы участвуем в ралли для развлечения. Здесь нет приза за быструю езду, поэтому каждый год мы надеваем старинные костюмы. Иногда одеваемся, как жители Махараштры, Гуджарата или ещё как-нибудь.

Это уже 40-й фестиваль винтажных авто в Мумбаи. Подобные мероприятия также организуют в Нью-Дели, Калькутте и других городах.

В Индии сохранилось много старинных машин. Когда-то махараджи, подражая британским монархам, покупали самые лучшие автомобили своего времени. Потом их имущество национализировали и распродали на аукционах.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2023 года.


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