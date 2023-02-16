 

Такер Карлсон – федеральные власти игнорируют разлив ядохимикатов в Огайо, потому что местные жители не голосуют за демократов

16.02.2023, 2:45, Разное
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В начале месяца поезд, перевозивший ряд химикатов, сошёл с рельсов в городке Ист-Палестайн в штате Огайо. С того момента бутилакрилат был обнаружен в реках и ручьях, а в результате попыток утилизации винилхлорида в воздух поднялся столб смертоносного токсичного газа, пишет Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Несмотря на то что происходящее представляет полноценную экологическую катастрофу, ни местные, ни федеральные власти, кажется, не воспринимают её последствия всерьёз, отмечает телеведущий.

Добрый вечер! В эфире шоу Tucker Carlson Tonight. Ист-Палестайн, штат Огайо — небольшой город примерно с пятью тысячами жителей, расположенный неподалёку от Питтсбурга. Многие годы Ист-Палестайн был известен производством тарелок, кружек и кувшинов для американских отелей. На его огромных керамических заводах была трудоустроена большая часть местного населения. Всего этого уже нет, и очевидно, что город стал гораздо беднее. Средний доход местного домохозяйства составляет менее 45 тысяч долларов. В большинстве своём жители Ист-Палестайна белые консерваторы. Более 70 процентов избирателей из этого округа голосовали за Дональда Трампа на последних выборах. Это не должно играть какой-либо роли, но вскоре вы поймёте, что это имеет большое значение. 11 дней назад состав из 150 вагонов сошёл с рельсов в Ист-Палестайне, в результате чего произошёл разлив ядохимикатов, попавших в землю и поверхностные воды. После аварии Агентство по охране окружающей среды штата Огайо обнаружило присутствие бутилакрилата в реке Огайо, а также в ручьях, впадающих в неё.  

Теперь это стало не просто проблемой городка Ист-Палестайн, учитывая, что из реки Огайо идёт водозабор для нужд десятой части населения США. Так, сход этого поезда с рельсов стал экологической катастрофой. Не «экокатастрофой» по типу изменения климата, а реальной трагедией для окружающей среды. Катастрофой, вредящей реальным людям. Затем стало хуже: спустя несколько дней после крушения поезда власти решили, что поджечь разлившиеся химикаты будет хорошей идеей. Результатом такого решения стало огромное грибовидное токсичное облако, поднявшееся над регионом, — сейчас вы видите его фото на экране. Имея в виду очевидно кризисный характер ситуации в Ист-Палестайне, каков был ответ федеральных властей и администрации Байдена? Министерство транспорта, возглавляемое Питом Буттиджичем, которое должно реагировать, когда поезда сходят с рельсов, пошло на кардинальные шаги. Пит Буттиджич объявил о так называемом Дне транспортного равенства — очередная дата, в которую мы празднуем выделение госбюджета по расовому критерию. Несмотря на происшествие, он не имеет отношения к Ист-Палестайну, потому что у живущих там людей не тот цвет кожи. 

Поэтому минтранс Буттиджича объявил о выделении 80 миллионов долларов на улучшение дорог в Филадельфии и 24 миллиона — на дороги в Детройте: оба эти города голосуют за демократов. Затем мэр Пит говорил о, вероятно, самой важной проблеме в нашей стране — о том, что на стройках у нас слишком много белых. Мэр Пит ни слова не заявил об Ист-Палестайне. И не потому, что там всё под контролем. Пока минтранс публиковал твиты о «месяце чёрной истории» и «транспортном равенстве», губернатор Огайо заявил, что контролируемое горение ядохимикатов потенциально может убить тысячи людей. И это не должно вас удивлять, ведь при горении винилхлорида получается фосген — наиболее смертоносный газ, использовавшийся в ходе Первой мировой войны. Винилхлорид был одним из химикатов, которые перевозил сошедший с рельсов в Ист-Палестайне поезд. Давайте послушаем губернатора Огайо. 

МАЙК ДЕВАЙН, губернатор Огайо: На северном отрезке Южной железной дороги Огайо планируется контролируемый выброс винилхлорида, примерно в 15:30. Контролируемый выброс химикатов потенциально может быть смертелен, в случае вдыхания токсических веществ. Проживающие в «красной» зоне столкнутся с опасностью гибели, если останутся там. Проживающие в «оранжевой» зоне рискуют получить серьёзный вред здоровью, в том числе химические ожоги кожи и существенное поражение лёгких. Говоря об очевидном: все присутствующие также вынуждены будут уехать, как и я. 

Ха-ха. Только вслушайтесь в этот тон и смешки в конце речи! Это губернатор Огайо Марк Девайн, большой поборник защиты Украины. Он только что заявил, что тысячи людей в его штате могут погибнуть. Но он не паникует, это не чрезвычайная ситуация. Лишь Киев находится в опасности! Так, после контролируемого сжигания смертоносных химикатов власти сообщили населению Ист-Палестайна, что, если люди проживают в радиусе 2 миль от места схода поезда с рельсов, им нужно укрыться дома и не открывать окна. Жители, оказавшиеся ближе к токсичному облаку, были переселены в отель. Спустя несколько дней их всех отпустили домой без каких-либо возражений со стороны федерального министерства транспорта. 

Дата выхода в эфир 14 февраля 2023 года.


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