Азербайджан обвинил Армению в неправомерном использовании Лачинского коридора

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид обвинил Армению в неправомерном использовании Лачинского коридора, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Байрамов отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан гарантирует безопасность только граждан, транспортных средств и грузов на Лачинской дороге, но Армения злоупотребляет этой дорогой для незаконной экономической деятельности, ротации армянских военных и перевозки мин, информирует ТАСС.

Он отметил, что «легитимные требования протестующих на Лачинской дороге до сих пор не выполнены».

Напомним, ранее Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение. Между тем Баку отказался считать Лачинский коридор заблокированным.

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