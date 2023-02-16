Президент США Байден пообещал не допустить объявления дефолта Соединенными Штатами

Президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления дефолта Соединенными Штатами.

В ходе выступления на мероприятии в Мэриленде Байден заявил, что не позволит США объявить дефолт. По его словам, объявление дефолта стало бы катастрофой для Соединенных Штатов. Глава Белого дома заявил, что Конгресс, как и в прошлом, должен одобрить повышение потолка госдолга без каких-либо условий, передает ТАСС.

Во время выступления глава администрации США напомнил, что в марте намерен представить свой проект бюджета на следующий финансовый год, который якобы позволит сократить дефицит федерального бюджета на 2 трлн долларов в течение десяти лет.

Президент также обвинил республиканцев в Палате представителей в намерении «взять экономику США в заложники». Он пояснил, что они не собираются оплачивать государственный долг США, если Байден не согласится с их экономическими планами. При этом он подчеркнул, что этот долг сформировался не за один или два последних года. По его словам, эти обязательства накопились за 200 лет.

Накануне Бюджетное управление Конгресса предупредило, что Соединенным Штатам между июлем и сентябрем грозит дефолт в случае исчерпания наличных средств у Минфина США и отсутствия решения о повышении потолка госдолга.

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