 

Минфин США: РФ в декабре 2022 года по сравнению с предшествующим месяцем сократила вложения в госдолг США в 3,3 раза

16.02.2023, 1:28, Новости дня
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Объем принадлежащих РФ государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в декабре 2022 года сократился в 3,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил 629 млн долларов, следует из документов Минфина США.

В декабре 2022 года на долгосрочные американские облигации в российских вложениях пришлось 104 млн долларов (в ноябре – 80 млн долларов), на краткосрочные – 525 млн долларов (в ноябре – 2,012 млрд долларов), передает ТАСС.

В ноябре 2022 года объем принадлежащих РФ государственных долговых обязательств Соединенных Штатов составлял 2,092 млрд долларов, в октябре – 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений РФ в госдолг США составлял 3,753 млрд долларов.

Накануне Бюджетное управление Конгресса допустило возможность дефолта в США. Президент США Джо Байден пообещал не допустить объявления дефолта Штатами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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