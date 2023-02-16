 

Daily Sabah – Столтенберг едет уговаривать Эрдогана одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

16.02.2023, 1:25, Разное
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Генсек Североатлантического альянса во время визита в столицу Турции в четверг попросит турецкое правительство ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО одновременно и как можно скорее, пишет Daily Sabah. Как напоминает издание, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что выступает категорически против присоединения к альянсу Стокгольма, но не имеет возражений против заявки Хельсинки.


AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе предстоящего визита в Анкару попытается уговорить турецкое руководство одобрить заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс одновременно и в ближайшее время, пишет Daily Sabah.

По информации турецкого издания, Столтенберг отправится в столицу Турции в четверг и проведёт переговоры с президентом страны Реджепом Эрдоганом и главой министерства иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Как заявил сам чиновник сегодня, во время поездки он «выразит солидарность и соболезнования» турецкой стороне в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло в регионе на прошлой неделе, и предложит помощь Североатлантического альянса в ликвидации последствий катаклизма.

Между тем, Столтеберг также упомянул, что уже много месяцев призывает Анкару ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО одновременно — но признал, что в конечном счёте решение об этом всё равно будет принимать Турция, говорится в материале Daily Sabah. 

Как напоминает обозреватель издания, днём ранее генсек альянса заявлял, что главное в вопросе вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО — обеспечить, чтобы они вошли в него как можно скорее, пусть даже не вместе.

Турция, которая возражала против присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, обвиняя обе страны в укрывательстве курдских экстремистов, в итоге подписала с ними меморандум о взаимопонимании, предполагавший, что Анкара одобрит их вступление в обмен на ряд уступок с их стороны. Вместе с тем, процесс застопорился — в том числе из-за акции со сожжением Корана, которую устроил у турецкого посольства ультраправый политик. В итоге Эрдоган заявил, что не станет одобрять заявку Швеции, но не возражает против вхождения в НАТО Финляндии, разъясняет журналист Daily Sabah.

Министр обороны Финляндии Микко Савола сегодня заявил, общаясь с журналистами в Брюсселе, что выступает за одновременное присоединение к альянсу вместе с Швецией, поскольку последняя является для Хельсинки наиболее близким партнёром в оборонном плане, пишет Daily Sabah. Аналогичную точку зрения выразил во вторник и глава шведского правительства Ульф Кристерссон.

При этом ранее Хельсинки не исключали, что Финляндия будет вступать в НАТО отдельно, дабы оформить членство как можно скорее.


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