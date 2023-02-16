Бюджетное управление Конгресса предупредило о возможности дефолта в США в случае исчерпания у Минфина наличных средств

В случае исчерпания наличных средств у Минфина США и отсутствия решения о повышении потолка госдолга Соединенным Штатам между июлем и сентябрем грозит дефолт, предупредило Бюджетное управление Конгресса США в новом исследовании.

Согласно результатам нового исследования Бюджетного управления Конгресса США, наличные средства на обслуживание госдолга у Министерства финансов Соединенных Штатов закончились бы между июлем и сентябре 2022 года, передает ТАСС.

Напомним, в конце января министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила всему миру финансовым кризисом в случае дефолта в США из-за невозможности платить по долгам.

19 января Министерство финансов США задействовало чрезвычайные меры для недопущения дефолта Соединенных Штатов по своим обязательствам в связи с достижением установленного законом потолка госдолга на уровне 31,4 трлн долларов.

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