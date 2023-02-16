Бюджетное управление Конгресса оценило дефицит бюджета США в 2033 году в 2,7 трлн долларов против 1,4 трлн в 2023 году

Дефицит бюджета Соединенных Штатов в ближайшие годы будет в основном увеличиваться и к 2033 году достигнет 2,7 трлн долларов против 1,4 трлн долларов в 2023 году, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса США.

Согласно опубликованным материалам Бюджетного управления Конгресса США, дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в 2023 году составит 1,4 трлн долларов. При этом, согласно приведенным оценкам американских законодателей, в ближайшие годы дефицит главным образом будет увеличиваться и в 2033 году составит 2,7 трлн долларов, передает ТАСС.

В управлении утверждают, что дефицит бюджета Соединенных Штатов в 2023 году оценивается в 5,3% ВВП, в 2024 и 2025 годах он увеличится до 6,1% ВВП, а потом в последующие два года сократится. После 2027 года, по прогнозу управления, дефицит бюджета Соединенных Штатов снова возрастет, достигнув 6,9% ВВП в 2033-м году.

Ранее Бюджетное управление Конгресса допустило возможность дефолта в США.

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