Bloomberg – «стартап наоборот» — Маск планирует до конца года оставаться гендиректором Twitter

Илон Маск заявил, что ему может ещё потребоваться время до конца этого года, чтобы «навести порядок» в Twitter, прежде чем передать руководство новому генеральному директору. По его словам, Twitter по-прежнему является чем-то вроде «стартапа наоборот», поэтому ему необходимо проделать ещё большую работу, чтобы добиться финансовой стабильности этой компании. Однако такие заявления вызвали у некоторых акционеров опасения, что это будет отвлекать его от руководства другими проектами, такими как Tesla и SpaceX, пишет Bloomberg.



AP

По мнению Илона Маска, ему может понадобиться весь этот год, чтобы «навести порядок» в компании Twitter, прежде чем передавать бразды правления новому генеральному директору. Он пояснил, что сначала хочет убедиться, что Twitter является стабильной и финансово здоровой компанией. Такие заявления могут вызвать новые опасения о том, что это отвлекает миллиардера от руководства другими проектами, такими как Tesla и SpaceX, пишет Bloomberg.

После того как Маск занял пост гендиректора Twitter в октябре прошлого года, он уже заявлял, что планирует в какой-то момент уйти с этой должности и передать управление новому гендиректору, однако не уточнял конкретные сроки, поясняется в статье. По словам неназванного осведомлённого источника, миллиардер начал поиски подходящего кандидата в декабре прошлого года.

Активное участие Маска в приобретении и развитии этой компании в сфере социальных сетей привело к тому, что в конце прошлого года он потерял около $720 миллиардов на акциях Tesla. Однако в начале этого года акции вновь выросли примерно на 70%, поскольку интерес инвесторов вновь повысился на фоне признаков восстановления спроса на электромобили. В то же время поведение Маска, который продолжает уделять максимальное внимание Twitter, вызвало гнев некоторых инвесторов Tesla, которые призвали его уделять больше внимания производителю электромобилей, пишет Bloomberg.

После опроса своих подписчиков в Twitter, когда около 60% из них высказались за то, чтобы он ушёл в отставку с поста гендиректора, он пообещал передать бразды правления, как только найдёт «кого-то достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу». Однако Маск известен тем, что он нередко нарушает свои собственные обещания в отношении сроков, в том числе включая выпуск новых продуктов, таких как Cybertruck, или программных возможностей, таких как полностью автономное вождение, подчёркивается в статье.

Выступая по видеосвязи на открывшемся в Дубае Саммите мирового правительства, Маск заявил, что Twitter всё ещё является «чем-то вроде стартапа наоборот». По его словам, ему необходимо ещё проделать большую работу, чтобы привести эту компанию в стабильное положение. «Мне нужно стабилизировать эту организацию и просто убедиться, что она оздоровилась с точки зрения финансов и что «дорожная карта» продукта чётко прописана», — пояснил 51-летний миллиардер.

«Предполагаю, что ближе к концу года наступит оптимальное время, чтобы найти кого-то другого, кто возглавит эту компанию. Я думаю, что она уже должна будет оказаться в стабильном состоянии примерно в конце этого года», — также заявил Маск во время телемоста в Дубае. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маск приватизировал Twitter в рамках сделки на $44 миллиардов и сейчас занимает второе место в списке самых богатых людей мира с личным состоянием в размере $187 млрд, отмечается в статье.

Генеральный директор компаний Tesla, Twitter и Space Exploration Technologies Corp. также заявил, что две других корпорации сейчас находятся в лучшем положении, чем раньше, что позволяет ему уделять больше времени на соцсети. По его словам, SpaceX «может добиться значительного прогресса», даже если он будет проводить там меньше времени, и Tesla сейчас также требует от него меньше внимания, чем было несколько лет назад.

«Tesla пережила очень трудные времена в тот период, когда она была на грани выживания. Сейчас же для функционирования Tesla мне требуется гораздо меньше работы, чем, скажем, в период с 2017 по 2019 год», — подчеркнул Маск. Как известно, в самые трудные периоды он даже спал на заводе Tesla, напоминает Bloomberg.

Сейчас, по словам Маска, он обычно работает семь дней в неделю и спит по шесть часов в сутки, поскольку работа занимает всё его время, с момента пробуждения и до отхода ко сну. «Я не собираюсь работать, как сумасшедший. Обычная 80-часовая рабочая неделя была бы прекрасной. Это то, к чему я бы стремился», — пояснил миллиардер.



Во время выступления он рассказал о своём видении будущего Twitter и об усилиях по избавлению этой платформы от «дезинформации». По его словам, он хотел бы, чтобы Twitter стал «источником правды». Маск также призвал руководителей других компаний и представителей правительства всегда говорить искренне, даже если это вызывает нападки. «Определённая критика — это нормально. Это вовсе не так уж и плохо. Меня постоянно атакуют в Twitter, и я не против», — подчеркнул он.