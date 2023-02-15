Кажется невероятным, но эта здоровая еда поможет сбросить вес: сытные и в то же время легкие блюда из макарон для похудения

Если вы думаете, что для похудения нужно есть только овощи, рыбу и куриную грудку, вы ошибаетесь. Чтобы избавиться от нескольких лишних килограммов, в рацион питания можно включать даже макароны. Главное – не переборщить с количеством и сочетать гарнир со здоровыми низкокалорийными ингредиентами. В сегодняшней статье будет представлено несколько полезных для здоровья рецептов.

Как похудеть, употребляя макароны

Чтобы похудеть, употребляя макароны, их следует съедать в количестве не более 60-80 г в обед. Что касается ужина, уменьшите порцию до 40-60 граммов. Идеально сочетать их с низкокалорийными ингредиентами, такими как овощи, белое мясо, рыба и моллюски.

Цельнозерновые макаронные изделия содержат много клетчатки, которая отлично подходит для насыщения и регулирования работы кишечного тракта. Макароны должны быть “аль денте”, то есть, мягкими снаружи и немного жесткими внутри.

Маленькие хитрости

Чтобы макароны не провоцировали набор веса, нужно сварить их и дать остыть в холодильнике в течение нескольких часов, прежде чем есть. Крахмалы в этом продукте после варки и последующего охлаждения в течение некоторого времени трансформируются в тип волокна, называемый устойчивым крахмалом. Согласно исследованию, употребление продуктов с устойчивыми крахмалами может помочь регулировать аппетит и даже массу тела.

Какие блюда с макаронами можно есть, чтобы похудеть?

Макаронные гнезда с фаршем и баклажанами

Для этого блюда потребуются следующие продукты:

макароны – 300 г; баклажаны – 1 шт.; фарш – 300 г; черри – 250 г; лук и чеснок; пармезан – 4 ст. л.; петрушка, тимьян; соус бешамель; масло; любимые специи.

Нарежьте баклажан ломтиками и обжарьте по 2 минуты с каждой стороны. Измельчите (можно в блендере) чеснок, лук.

Обжарьте фарш на сковороде, пока он не изменит цвет, добавьте к нему чеснок и лук. Нарежьте помидоры и добавьте половину в соус вместе с небольшим количеством воды, готовьте еще 10 минут.

Мелко нарежьте зелень и добавьте к остальным ингредиентам вместе с 250 мл соуса бешамель. Отварите макароны по инструкции, удалите лишнюю воду и выложите в огнеупорную емкость, смазанную маслом, для формирования гнезд.

Распределите мясо по центру гнезд и накройте каждое ломтиком баклажана. Щедро сдобрите сыром и запекайте в духовом шкафу в течение 4 минут.

Фаршированные ракушки

Для этого необычного блюда необходимы:

макароны в виде больших ракушек – 24 шт.; баклажаны и помидоры – по 2 шт.; сельдерей; кедровые орехи – 50 г; базилик; масло; специи.

Вымойте и порежьте баклажаны ломтиками толщиной 0,5 см, посыпьте солью и дайте постоять 15 мин. Промойте от избытка соли и нарежьте небольшими кубиками.

Помойте и очистите помидоры, сельдерей, измельчите так же, как и баклажаны.

Обжарьте овощи с оливковым маслом. Добавьте кедровые орешки и готовьте еще 5 минут. Приправьте, добавьте несколько листьев базилика и снимите с огня.

Отварите ракушки в большом количестве чуть подсоленной воды. Слейте жидкость и залейте овощной смесью. Подавать блюдо предпочтительнее горячим.

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Спагетти с моллюсками

Это необычное блюдо никого не оставит равнодушным. А для его приготовления нужны:

спагетти – 400 г; моллюски – 1 кг; чеснок; любое вино – 150 мл; чили; петрушка; специи; масло.

Оставьте моллюсков замачиваться в миске с соленой водой на 30 минут, слейте воду.

Приготовьте макароны, удалите излишки воды. Измельчите чеснок.

В предварительно разогретую кастрюлю добавьте моллюсков и белое вино и готовьте, пока они не раскроются. Удалите моллюсков, но сохраните вино.

Обжарьте чеснок и перец чили. Добавьте моллюсков и перемешайте. Влейте вино, добавьте столовую ложку нарезанной петрушки и макароны. Все вместе проварите 3 минуты и подавайте на стол.

Спагетти с песто и маринованным лососем

Для приготовления нужны следующие ингредиенты:

спагетти – 350 г; базилик; чеснок; кедровые орехи – 2 ст. л.; пармезан – 40 г; масло – 150 мл; любимые специи; лосось – 450 г; сахар – 200 г; соус соевый – 2 ст. л.

Смешайте сахар и соль в миске и покройте смесью кубики лосося. Оставьте его в холодильнике на 4 часа. По истечении времени промойте рыбу и обжарьте на сковороде. Смажьте кубики небольшим количеством соевого соуса.

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Базилик смешайте с маслом, чесноком, кедровыми орешками, пармезаном и щепоткой соли, пока не получится однородная паста.

Приготовьте макароны, слейте воду и смешайте с соусом песто.

Распределите свернутые макароны с помощью вилки на 4 отдельные порции, а сверху положите кубики маринованного лосося.

Салат из макарон с фетой

Для этого блюда вам необходимы:

паста – 200 г; черри – 100 г; красный лук – 1 шт.; огурцы – 0,5 шт.; фета – 100 г; черные оливки – 3 ст. л.; кабачок – 0,5 шт.; петрушка; хересный уксус – 10 мл; масло.

Приготовьте макароны, промойте под проточной водой. Кабачки очистите, разрежьте вдоль пополам и тонкими ломтиками. Таким же образом нарежьте огурец.

Очистите и измельчите лук, слейте сыр фета и нарежьте его небольшими кубиками, слейте масло с черных оливок. Вымойте и разрежьте помидоры пополам.

Взбейте уксус с маслом венчиком до получения однородного соуса.

Смешайте ингредиенты в миске, приправьте солью и перцем и заправьте соусом. Салат тщательно перемешайте и подавайте, предварительно посыпав рубленой петрушкой.

Равиоли со шпинатом и грибами

Для этого блюда необходимы:

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Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника равиоли с сыром – 250 г; шпинат – 150 г; черри – 100 г; грибы – 100 г; масло.

Отварите макароны. Слейте лишнюю жидкость, охладите и отложите в сторону.

Обжарьте шпинат на сковороде со столовой ложкой масла, добавьте грибы и готовьте еще 2 минуты. Наконец, добавьте дольки помидоров и готовьте все вместе еще пару минут.

Выложите подушку из овощей в плоскую тарелку и сверху распределите равиоли. Приправьте по вкусу и сбрызните маслом перед подачей на стол.

Салат из макарон со шпинатом

Для этого изысканного блюда потребуются:

макароны – 250 г; огурцы и помидоры – по 1 шт.; яблоки – 1 шт.; шпинат – 50 г; кукуруза – 1 банка; масло; уксус; горчица.

Отварите макароны и охладите. Огурец нарежьте ломтиками, вымойте и нарежьте кубиками помидор и измельчите яблоко. Слейте лишнюю жидкость с кукурузы.

Смешайте все ингредиенты салата и заправьте щепоткой соли, столовой ложкой горчицы, каплей уксуса и маслом.

Лапша с авокадо и креветками

Для этого блюда нужно позаботиться о наличии следующих ингредиентов:

лапша – 300 г; авокадо – 2 шт.; лимон – 1 шт.; креветки – 300 г; соус песто; соль.

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, очистите и нарежьте дольками. Сбрызните ломтики лимонным соком.

Креветки отварите в течение 3 минут, удалите лишнюю жидкость и очистите.

Приготовьте макароны и смешайте с соусом песто.

Теперь пришло время собрать блюдо. Чередуйте слои авокадо, лапши и креветок. Украсьте готовое блюдо ломтиками авокадо и креветками.

Равиоли с помидорами и орегано

Для этого достаточно простого в приготовлении блюда запаситесь следующими ингредиентами:

сырные равиоли – 350 г; сливки – 200 мл; вяленые помидоры – 6 шт.; базилик; орегано; любимые специи.

Приготовьте равиоли. Оставьте 1 маленький стакан воды от варки. С помидоров нужно слить масло и нарезать соломкой.

Нагрейте сливки в кастрюле с водой от варки пасты, когда они начнут кипеть, добавьте помидоры, приправьте по вкусу и варите еще 2 минуты. Уменьшите огонь, добавьте равиоли и орегано и готовьте еще 2 минуты.

Разложите макароны по 4 тарелкам и подавайте их, украсив листиками базилика. При необходимости готовое блюдо можно щедро приправить тертым сыром. Отлично подойдет для этих целей пармезан или гауда.

Представленные в сегодняшней статье рецепты достаточно просты в исполнении и обязательно придутся по нраву каждому, даже самому капризному гурману.