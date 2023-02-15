Губки бантиком: как создать голливудскую гламурную тенденцию и сочетать ее с макияжем глаз

Модные тенденции постоянно меняются, поэтому порой так бывает сложно на все обратить внимание. Но в женщине все должно быть прекрасно и гармонично, например, от прически до стиля одежды. Поэтому так важно не просто создать голливудскую гламурную тенденцию, но и сочетать губки бантиком с макияжем глаз, выбрав правильно тени для глаз.

Гламурный образ из прошлого

Считается, что большинство модных тенденций длятся примерно около одного года, но при этом они повторяются через каждые 20 лет. Причем это касается не только одежды или прически, но и макияжа. Известно, что губки бантиком также является образом губ из прошлого. Свое название эта модная тенденция получила из-за того, что у человека верхняя губа напоминает форму луки Капидона. И это всегда будет красиво смотреться.

У некоторых губы бантиком имеют форму сердца, в котором есть углубление посередине. У других же есть два четких выступа на верхней губе. Многие в 2023 году стараются подчеркивать свои губы бантиком, как это делали в старом Голливуде, например Тейлор Свифт или другие знаменитости. И такой макияж не только показывает красоту, но еще и силу, и смелость.

Готовим губки

Готовить губки к модному макияжу следует начинать уже вечером, ведь они должны быть не только здоровыми, но и увлаженными. Нужно использовать для этого специальные средства для отшелушивания и увлажнения.

На следующем этапе необходимо выровнять губы и заполнить их. Для этого следует определиться с тем, где будет начинаться линия губ. Очерчиваем контур губ при помощи подводки, начиная с уголков. Нужно теперь соединить линии и заполнить их выбранным цветом. Остается промокнуть губы до тех пор, пока они не будут нужного оттенка.

Не стоит забывать и о том, чтобы выбрать правильный цвет. Если вам нужен мягкий вид губ, то тогда стоит обратить внимание на светло-нейтральном цвете или мерцающем розовом. Если вы собираетесь на прогулку, тогда можно выбрать и более смелый цвет, например розовый, эффектный красный или веселый фиолетовый.

Сочетание с остальным макияжем

Чтобы подчеркнуть губы бантиком, нужно еще и продумать остальной макияж. Так, следует подобрать тени для век. Если вы предпочитаете блеск для губ, то лучше выбирать для век нейтральные или мягкие тени. Если желаете получить более эффектный образ, тогда следует использовать более темные цвета для век. А вот для вечернего макияжа нужно подобрать яркий цвет для губ и яркие тени для век.

Если вам не хочется подчеркивать глаза, тогда нужно сделать самой заметной на вашем лице помаду для губ. Тушь для глаз нужно выбрать мягкую, а вот основа должна быть легкой. Цвет губ в таком макияже должен быть темно-красный.

Чтобы придать четкость губкам-бантикам, можно использовать и инъекции с наполнителями с гиалуроновой кислотой. Нужно просто ввести небольшое количество филлера вдоль границ, но только на нижнюю губу наносится меньшее количество. Такая процедура простая и не доставляет хлопот. Она безболезненная. Губки бантиком, которые сейчас спустя много лет снова входят в моду, придают женщинам уверенность и спокойствие.