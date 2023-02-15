 

Народный праздник Починки: что нельзя делать 16 февраля

15.02.2023, 23:40, Разное
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

16 февраля отмечается праздник с двумя подтекстами. Починки означают как день почтения святых, потому что православные вспоминают Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, так и почин крестьян, то есть начало подготовки к весне. На Руси религиозные и народные основы слились воедино.

Христиане чтят память Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы сразу после Сретения Господне. Святые являются непосредственными участниками библейских событий, связанных с принесением Иисуса Христа в Храм.

По народному же календаря 16 февраля начиналась подготовка к предстоящим полевым работам. Для крестьян было очень важно выполнить за день как можно больше работ.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 16 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В светлый православный праздник нельзя было надевать черные наряды. Запрещалось брать и просить денег в долг. Бранные слова, ссоры и сплетни тоже были под запретом, иначе домовой рассердится. 16 февраля не рекомендовалось лениться и игнорировать домашние заботы. Считалось, что лентяи могут привлечь нечисть в дом.

ТРАДИЦИИ И ПРИмЕТЫ

Традиционно на Починки мужчины отправлялись приводить в порядок постройки во дворе и чинить инвентарь. Женщины оставались в избах и занимались домашними заботами. Было принято 16 февраля готовить кашу для родных и оставлять тарелочку для домового, потому что именно он сегодня будет проверять порядок в доме.

Если семья имела новорожденного ребенка, то родителям следовала отправиться в церковь и помолиться за здоровье малыша. Кроме того, наши предки в народный праздник определяли погоду на лето. Если много снега выпало, значит будут обильные дожди.


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