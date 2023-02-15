 

Петербургский СКА в третий раз выиграл Кубок континента КХЛ после поражения столичного ЦСКА от ярославского «Локомотива»

15.02.2023, 23:10, Новости дня
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Петербургский СКА в третий раз в истории клуба стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги после поражения столичного ЦСКА в домашней игре от ярославского «Локомотива».

Прошедшая в Москве в среду встреча завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу гостей. У ярославцев отличились Максим Шалунов (9-я минута), Александр Полунин (41), Иван Чехович (48) и Рушан Рафиков (58). У ЦСКА шайбу забросил Михаил Григоренко (29), передает РИА «Новости».

Петербургский СКА (97 очков) занимает первое место в сводной таблице КХЛ, обгоняя вышедший на вторую строчку «Локомотив» (88 очков), при этом железнодорожникам осталось сыграть четыре матча.

Напомним, в декабре минувшего года Министерство спорта РФ сократило лимит на легионеров в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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