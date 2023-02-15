 

Генеральный инспектор ВС Германии Цорн: Немецкие танки Leopard и БМП Marder начнут использоваться в Украине уже в марте

15.02.2023, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн высказал предположение, что немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder начнут использоваться в Украине уже в марте.

Цорн высказал предположение в интервью изданию Die Welt, что немецкие «Леопарды» (танки Leopard) и «Мардеры» (боевые машины пехоты Marder) начнут использоваться в Украине уже в марте, передает ТАСС.

Ранее в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС как можно скорее передать Украине пылящиеся на складах эффективные и современные танки.

В прошлую среду министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что обещанные Берлином основные боевые танки Leopard 2A6 будут поставлены Киеву к концу марта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.21 / Названы авиакомпании, которым субсидируют авиаперелеты семей с детьми

22.10.20 / Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки

29.06.20 / Меркель объяснила, почему никто не видел ее в маске

16.07.20 / Названа новая дата закладки боевых кораблей в Керчи с участием Путина

17.08.21 / Госдеп усомнился в способности Афганистана обойтись без помощи США

14.09.21 / Россияне рассказали о заветных мечтах

20.10.20 / Правительство не поддержало поправки Мизулиной в Семейный кодекс

18.12.20 / В РФ выросли реальные зарплаты

01.01.22 / В новогоднюю ночь в Закарпатской области трактор насмерть переехал мужчину

07.08.20 / Минюст США подал иски против Коломойского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика