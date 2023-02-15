Генеральный инспектор ВС Германии Цорн: Немецкие танки Leopard и БМП Marder начнут использоваться в Украине уже в марте

Генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн высказал предположение, что немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder начнут использоваться в Украине уже в марте.

Цорн высказал предположение в интервью изданию Die Welt, что немецкие «Леопарды» (танки Leopard) и «Мардеры» (боевые машины пехоты Marder) начнут использоваться в Украине уже в марте, передает ТАСС.

Ранее в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС как можно скорее передать Украине пылящиеся на складах эффективные и современные танки.

В прошлую среду министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что обещанные Берлином основные боевые танки Leopard 2A6 будут поставлены Киеву к концу марта.

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