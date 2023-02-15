Отчаянное положение – Личное мнение

Совершенно искренне не хотела вчера показывать вам Ксюнделя в цветах, которые она неизвестно где взяла, но сегодня она разразилась нравоучительными воплями.



Фото: Соцсети

Ну, это же такая редкость — нравоучения от Ксюнделя! Впрочем, начну с самого начала.

Сначала была фотография Ксюнделя, про которую её же любимые подписчицы и спросили — где взяла цветы и за сколько?

И действительно, последний муж Ксюнделя живёт давно отдельно, так что откуда цветы?

Вместо того, чтобы посмеяться вместе со всеми, Ксюндель взревел:

«Поймите, пока в вас будет жить зависть и вы будете свою неудачу оправдывать мечтами, что кто-то еще хуже живет, ничего хорошего вам не светит».

Ясно? Ну, ясно-понятно. А цветы-то откуда? Ксюндель разъяснила и это:

«У меня нет отчаянного положения и никогда его не было, чтобы я сама себе цветы заказывала».

То есть, если купила сама себе корзину цветов, то положение отчаянное, по мнению Ксюнделя? Бузова, Боня и остальные девчонки, вы слышите, что она говорит?

Вместе с тем, сама Бородина своё положение не считает отчаянным. Ну, хорошо — спасибо, Ксюндель, за нравоучения!

Покупали сами себе цветы? Были в отчаянном положении, что ли?

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