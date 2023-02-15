Мнение: Матвиенко хочет зашкварить Дурова?

Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с «враждебной» информацией.

Во время пленарного заседания сенатор Владимир Джабаров заявил, что многие россияне, особенно молодежь, получают информацию не из телевизора, а из интернета, в том числе из Telegram: «После начала специальной операции было создано более 100 Telegram-каналов, которые маскируются под российские». А еще Джабаров предложил обязать Роскомнадзор предоставлять Совфеду в ежеквартальном режиме информацию о деятельности таких «враждебных» Telegram-каналов.

Вот тут-то Матвиенко и предложила маркирование.

Правда, спикер Совета Федерации не знает, возможна ли реализация этой идеи технически. «Когда вражьи каналы, с Украины например, ставят свой флажок, а многие камуфлируют. Может Роскомнадзору, который тоже помечает иноагентов или нежелательные структуры, подумать, чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель у этих интернет-порталов и каналов».

Можно, конечно, попросить Дурова. Но Дурав вряд ли выполнит просьбу. Зачем ему этот зашквар?

Фотография Валентины Матвиенко отсюда

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