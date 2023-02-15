 

В Ингушетии провели 50 обысков по делу о хищении денег из Пенсионного фонда России

15.02.2023, 21:45, Новости дня
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Сотрудники МВД совместно с ФСБ и Росгвардией провели более 50 обысков в Ингушетии по делу о хищении денег Пенсионного фонда России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, задержаны 11 предполагаемых лидеров и активных участников организованной группы. Среди них бывшие должностные лица и работники отделения республиканского Пенсионного фонда России. Во время обысков изъяты документы и компьютерная техника, передает ТАСС.

В МВД отметили, что уголовное дело возбуждено в начале февраля по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ).

Напомним, работницу магаданского отделения «Почты России» обвиняют в хищении 4,5 млн рублей, она находится под подпиской о невыезде.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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