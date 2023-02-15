В Ингушетии провели 50 обысков по делу о хищении денег из Пенсионного фонда России
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Сотрудники МВД совместно с ФСБ и Росгвардией провели более 50 обысков в Ингушетии по делу о хищении денег Пенсионного фонда России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По словам Волк, задержаны 11 предполагаемых лидеров и активных участников организованной группы. Среди них бывшие должностные лица и работники отделения республиканского Пенсионного фонда России. Во время обысков изъяты документы и компьютерная техника, передает ТАСС.
В МВД отметили, что уголовное дело возбуждено в начале февраля по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ).
Напомним, работницу магаданского отделения «Почты России» обвиняют в хищении 4,5 млн рублей, она находится под подпиской о невыезде.
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