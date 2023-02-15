В США заявили о продолжении работы по изъятию активов России

Администрация США будет продолжать искать и изымать российские активы, чтобы затем передать Украине конфискованные средства, сообщила директор управления Госдепартамента США по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд.

Также она добавила, что США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 млрд долларов дополнительной бюджетной поддержки, информирует РИА «Новости».

По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 млрд долларов.

Ранее стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов).

До этого пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.

—