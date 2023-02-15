 

В США заявили о продолжении работы по изъятию активов России

15.02.2023, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрация США будет продолжать искать и изымать российские активы, чтобы затем передать Украине конфискованные средства, сообщила директор управления Госдепартамента США по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд.

Также она добавила, что США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 млрд долларов дополнительной бюджетной поддержки, информирует РИА «Новости».

По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 млрд долларов.

Ранее стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов).

До этого пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.20 / Появилось видео столкновения поезда и авто нетрезвой компании под Новокузнецком

19.08.22 / Минобороны предупредило о провокации боевиков и «Белых касок» в Идлибе

10.01.21 / В Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии

11.10.20 / В ВС Киргизии заявили о стабилизации ситуации в Бишкеке

28.12.20 / France info – французские депутаты призывают сохранить дружбу с изолированной Великобританией

29.01.21 / N-TV – привиться от коронавируса готовы уже две трети населения ФРГ

25.02.21 / Ростех анонсировал начало серийного производства самолетов МС-21

19.12.20 / Охранник обстрелял дворников в центре Москвы

25.02.21 / Зеленский о “Северном потоке – 2”: Это ловушка для всей Европы

08.07.20 / В США усомнились в намерении Конгресса ответить на слухи о РФ и талибах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика