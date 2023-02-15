Bloomberg – российская атомная отрасль растёт, несмотря на украинский кризис

В 2022 году экспорт российских атомных технологий и топлива для АЭС вырос на 20%, пишет Bloomberg. США и ЕС опасаются вводить санкции против российской атомной отрасли, поскольку такой шаг может быть слишком болезненным для них. РФ же последовательно расширяет своё влияние в атомной сфере, заключая контракты с новыми странами.



AP

Экспорт российских ядерного топлива и технологий только вырос с момента начала украинского кризиса, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что Москва цементирует своё влияние над поколением новых покупателей ядерных технологий, в то время как США и их союзники не торопятся вводить санкции.

Согласно данным британского Royal United Services Institute, за 2022 год российский экспорт ядерного топлива и ядерных технологий вырос более чем на 20%. Отмечается, что среди основных покупателей числятся многие страны ЕС, Египет, Иран, Китай и Индия. Как отмечает Bloomberg, все эти сделки приносят РФ не только большую прибыль, но также долгосрочное экономическое и политическое влияние, поскольку сделки в ядерной сфере заключатся на многие годы.

При этом ввести санкции против российской ядерной отрасли не так просто, пишет издание. США и европейские страны опасаются, что отказ от российских поставок окажется для них слишком болезненным. Компания «Росатом» поставляет примерно пятую часть всего обогащённого урана, необходимого для работы АЭС в США. В Европе же от поставок из РФ зависит предоставление электричества для 100 миллионов человек. Как пишет Bloomberg, в 2022 году многие страны НАТО, включая Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию, продолжили закупать ядерное топливо из России.

Даже находящиеся под контролем Украины 9 АЭС работают на российском топливе, пишет Bloomberg. Причём отказаться от него не получится ещё в ближайшие три-четыре года. Между тем, РФ расширяет своё присутствие в Европе, строя два новых реактора в Венгрии. Кроме того, глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил о переговорах с 10 странами о новых проектах в атомной сфере. На данный момент РФ строит два новых реактора в Индии, которые планируется открыть к 2025 году.