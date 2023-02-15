 

Рейтер: Еврокомиссия хочет отключить четыре российских банка от SWIFT

15.02.2023, 21:10, Разное
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27 стран-членов Европейского союза встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить новый пакет санкций в отношении России. Речь может идти об отключении нескольких российских банков от SWIFT.

Комиссия предложила ЕС отключить еще четыре российских банка от международной платежной системы SWIFT. Об этом изданию рассказали два дипломата, пожелавшие остаться неизвестными. Представители ЕС также рассматривают возможность введения ограничений на электронные детали двойного назначения, которые РФ может использовать в вертолетах, ракетах и беспилотниках. Reuters сообщает, что санкции могут быть введены против иранских экономических операторов, которые, как утверждается, впервые поставляют оружие в Россию.

По данным источника, будут введены ограничения на импорт каучука и асфальта из России. Запрещено вещание арабской службы Russia Todays на территории ЕС. РФ также будет подвергнута ограничениям на импорт электронных схем и тепловизоров.

Дополнительные ограничения были предложены Комиссией для предотвращения создания совместных предприятий между Европой и Россией, а также для предотвращения работы российских граждан в европейских советах директоров. Москва неоднократно заявляла, что Западу нелегко признать неэффективность санкций против России. Многие западные страны все больше убеждаются в неэффективности ограничительных мер против России.


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