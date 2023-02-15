 

Швейцария введет ценовые ограничения на российские нефтепродукты

15.02.2023, 21:10, Разное
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Согласно сообщению на сайте министерства экономики, Швейцария в среду введет ограничение на цены на российские нефтепродукты после того, как Европейский союз.

Федеральный совет внес изменения в санкции против РФ в отношении сырой нефти и нефтепродуктов на 15 февраля 2023 года. Это присоединилось к последним положениям ЕС. Эти меры вступят в силу 15 февраля 2023 года в 18:00 по московскому времени. По данным министерства, торговля и брокерские операции с российским мазутом не допускаются, если его цена за баррель составляет менее 45 долларов. Максимальная цена на бензин, дизельное топливо и нефть составляет 100 долларов за баррель.

Министерство экономики заявляет, что эти положения “направлены на смягчение негативных последствий поставок энергоносителей в другие страны, сдерживание роста цен и снижение доходов РФ от продажи нефти”. Из-за СВО Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России.

5 февраля целый ряд стран ввел топливные санкции, чтобы остановить поставки из России. Европейский союз запретил импорт российских продуктов, а ЕС, а также “Большая семерка” установили ограничение на цены на них. Нефтепродукты из РФ должны были торговаться с премией в 100 долларов за баррель (дизельное топливо) и 45 долларов за баррель (мазут). 5 декабря нефтяные санкции вступили в силу.


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