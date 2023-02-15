Добро пожаловать в фантастику

Как криптовалюты и блокчейн создают новые пространства.

Крипта — это деньги, много денег, безумно много денег и витающая вокруг них надежда на обогащение, подобное чуду, ибо многим известны истории о чудаках и смельчаках, на заре криптоэры вложивших в биткоин сто пятьдесят долларов, чтобы через десять лет снять с цифрового кошелька десять миллионов. Тысячи людей — от москвичей, меняющих рубли на крипту в обменнике в башне Федерация, до нигерийцев, бегущих от собственного центробанка на нигерийскую криптобиржу NairaEx, — одержимы надеждой правильно вложить деньги и азартом угадать, какая из крипт следующая стартанет в первую сотню.

Но крипта — это не только деньги.

Крипта — это оболочка для хайтековского механизма, который сложен даже в примитивном изложении, механизма развития блокчейнов, которые пересекаются и переливаются один в другой; крипта — это цепочки данных, текущие без останова от ноды к ноде, от валидатора к валидатору — миллионы компов в едином пространстве без единой паузы сверяют хэши, подтверждают блоки и трансакции. Крипта — это место возникновения революционных подходов и идей, которыми кишмя кишит мир Web 3, который отличается от Web 2 децентрализацией контактов и управления и возвратом всех данных о пользователе самому пользователю. Крипта — это внешнее проявление внутренних процессов, в которых возникают DE-FI — децентрализованные финансы — и DAO — децентрализованные автономные организации. И всё это работает.

Любая криптовалюта — это прежде всего идея и ее программное и техническое воплощение. Криптовалют без идей нет.

Краткое изложение этих идей подобно синопсисам фантастических романов. Но это не фантастика, это реальность здесь и сейчас.

Internet Computer (крипта ICP) — проект превращения интернета в один огромный децентрализованный компьютер, внутри которого размещается всё, что существует: социальные сети, СМИ, платежные и другие сервисы, среди которых уже сейчас есть Capsule — защищенная от цензуры децентрализованная социальная сеть, и Origyn — платформа для отслеживания происхождения предметов роскоши.

Блокчейн Dash (крипта DASH) — в его рамках работает Private Send, который перемешивает трансакции разных пользователей. Отследить, кто кому что послал, невозможно.

Brave (крипта BAT) — экосистема вокруг одноименного браузера, которая создает новые отношения между рекламодателем и тем, кто смотрит рекламу. Если человек согласен смотреть рекламу, то рекламодатель платит ему за это.

SingularityNET (крипта AGIX) — экосистема, позволяющая создавать и монетизировать сервисы, работающие с участием искусственного интеллекта (AI).

Mina (крипта MINA) — самый маленький блокчейн в мире, «весит» 22 кб. А работает — как большой!

Celo (крипта CELO) — на Земле живет восемь млрд человек, у пяти млрд из них есть смартфоны. Celo позволяет одним кликом передавать деньги со смартфона на смартфон, а вместо сложных многознаковых и многобуквенных адресов использует телефонный номер.

Это, конечно, не всё — это только немногие из сотен проектов и тысяч крипт, в непрерывном движении и драйве создающих новое пространство.

Фото: Zuma TASS

Все они построены на разных идеях и подходах — разноголосица программных языков, разнобой протоколов. Чтобы связать их между собой, возникли так называемые парачейны, или мультичейны, то есть блокчейны, соединяющие разные блокчейны. Таким образом возникают огромные открытые экосистемы, состоящие из нескольких блокчейнов и сотен приложений; к ним могут присоединяться всё новые и новые.

Только что проект Injective запустил шлюз — и стало возможным использовать активы экосети Solana в экосистеме Cosmos. Два мира соединились.

Изначально плоский мир, в котором на одном уровне существовали два больших самостоятельных блокчейна — биткоин и эфириум, — сменился многоуровневым миром, в котором, как в жилом комплексе, каждый уровень обозначается своей буквой и цифрой — от L0 (Layer — слой, уровень) до L3. Это не последний возможный этаж, дом растет, вполне вероятны и другие уровни и цифры. Блокчейны нулевого уровня L0 созданы для того, чтобы связать между собой замкнутые в самих себе блокчейны первого уровня L1, блокчейны второго уровня L2 забирают у не очень быстрых блокчейнов первого уровня вычисления, совершают их и возвращают им результат, а в блокчейнах третьего уровня L3 — высоко над работающим где-то внизу машинным залом основного блокчейна — создаются конкретные приложения. Их множество, и если бы я мог, я бы водил по ним экскурсии, показывая публике новые возможности, которые они предоставляют.

Цифровых кошельков на любой вкус, с возможностью хранения NFT и стакинга, то есть отдачи крипты под проценты, — пруд пруди. Децентрализованных мессенджеров, которые невозможно заблокировать, — сколько хочешь.

Штучка, которая мгновенно превращает фото в NFT, — пожалуйста. А как насчет того, чтобы посылать деньги, то есть крипту, простой интернет-ссылкой, которую вы можете послать хоть письмом, хоть в мессенджере, хоть в социальной сети, кому угодно? И это есть, приложение называется TipLink, работает в экосистеме Solana. И так далее.

Проекты используют друг друга — происходит перемножение инноваций. Jasmy (крипта JASMY) — проект интернета вещей, основанный в Токио выходцами из корпорации Sony, — использует для хранения файлов Межпланетную файловую систему IPFS (крипта FIL), протокол которой разработал рожденный в Мексике и живущий в Америке Хуан Бенет.

В этом мире, как в утопическом романе Лема или Саймака, не существует стран, а существует огромное виртуальное пространство, где национальность не имеет значения.

В этом мире невозможно воевать за территории, потому что территорий нет, хотя войны — кибервойны — возможны. Но на них по крайней мере не убивают людей — только файлы.

Но пока старый мир из стран и наций еще не исчез, мы можем из любопытства посмотреть, кто откуда.

Создатель биткоина, как известно, Сатоши Накамото, которого никто никогда не видел, поэтому нельзя с полной уверенностью говорить, что он японец;

создатель Solana — украинец Яковенко, живущий в Калифорнии;

создатель Cardano Хатчинсон — американец;

создатели Polygon Джайнти Канани, Сандип Наилвал и Анураг Арджур — индийцы, которые собирали деньги на свой стартап у родственников, а теперь суточный объем торгов их криптой MATIC превысил млрд долларов;

русские тоже есть: Александр Скиданов (вместе с украинцем Ильей Полусухиным и американцем Эриком Траутманом) — создатель блокчейна L1 Near Protocol, рыночная капитализация которого превышает 2 миллиарда долларов, а объем суточных торгов крипты NEAR составляет $251,268,29. Но Скиданов — когда-то чемпион мира по программированию — не живет в России.

«Где вы живете?» — «В Solana. А вы откуда будете?» — «Ну, сами мы нездешние, мы проживаем на третьем уровне, в Decentraland». (Диалог в близком или не очень близком будущем.)

Алексей Поликовский,

обозреватель «Новой газеты»

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