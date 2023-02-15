Как обезопасить светлые волосы от выцветания: лайфхаки, которые помогут сохранить яркость локонов

Блестящие светлые волосы – это гордость многих женщин. Но локоны смотрятся привлекательно и красиво, если за ними правильно ухаживать. Особенно это важно для осветленных волос, поскольку окрашенные волоски с течением времени начинают тускнеть. На изменение цвета влияет множество разных факторов, к которым относится воздействие солнечного света и использование жесткой воды. Но существует много эффективных профилактических мер, которые помогают сохранить первоначальный цвет локон, а также предотвратить их выцветание.

Сведите к минимуму воздействие ультрафиолетовых лучей

Для красоты волос желательно как можно меньше времени проводить на солнце. Хотя многие девушки предпочитают летом расслабляться на пляже под палящими лучами солнца, но это может привести к их потускнению. Мощные ультрафиолетовые лучи могут оказать пагубное воздействие на меланин волос, который отвечает за оттенок локонов, поскольку обладают окисляющим действием.

Для предотвращения такого негативного воздействия актуально пользоваться специальными солнцезащитными составами. Выбираются только средства с SPF, которые защищают локоны от ультрафиолета. Это не только предотвратит выцветание светлых волос, но и снизит вероятность повреждения кожи головы.

Регулярно пользуйтесь маской для волос

Даже при применении качественного шампуня или бальзама нужно дополнительно покупать качественные маски. Данный продукт действительно оказывает положительное воздействие на состояние каждого волоска. Маски разработаны таким образом, чтобы воздействовать на самые насущные потребности ваших волос, к которым относится и потускнение.

Качественные маски укрепляют способность выдерживать высокую температуру благодаря таким мощным ингредиентам, как целебные растительные масла. Они особенно важны для людей, которые регулярно ходят в бассейн, поэтому их волосы подвергаются воздействию хлора.

Однако не берите просто первую попавшуюся маску. Нужно выбирать продукт, специально разработанный для светлых волос. Они будут питать, одновременно улучшая ваш цвет и нейтрализуя неприглядные оранжевые и желтые оттенки. В результате волосы станут блестящими, здоровыми и полностью восстановленными. Для достижения наилучших результатов рекомендуется пользоваться этим продуктом два раза в неделю.

Установите фильтр для водопроводной воды

На оттенок волос влияют не только средства по уходу, но и качество воды. Жесткая действительно негативно сказывается на стойкости оттенка после окрашивания. В ней содержится много магния и кальция. Данные растворенные минералы могут нанести ущерб локонам и коже головы. Если вы покрасите волосы, жесткая вода приведет к их преждевременному выцветанию, а также она станет причиной уменьшения блеска.

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Самым лучшим и наиболее практичным решением считается установка фильтра на водопроводный кран или трубы.

Следите за состоянием воды в бассейне

Женщины, которые регулярно ходят в бассейн, отмечают, что их волосы быстро становятся тусклыми и теряют первоначальный блеск и яркий оттенок. При чрезмерном взаимодействии с хлором буквально через несколько месяцев теряется цвет. Волосы становятся тусклыми и безжизненными. Поэтому целесообразно выбирать только такие бассейны, руководство которых тщательно следит за качеством воды.

Будьте внимательны к выбору шампуня

Мытье головы должно быть основным этапом любого комплексного ухода за волосами, но нужно ограничить его частоту, если ваши светлые локоны склонны к выцветанию. При этом важно грамотно выбирать шампунь, который должен содержать компоненты, способствующие сохранению первоначального цвета и блеска.

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Любое моющее средство постепенно смывает небольшое количество краски после каждого принятия ванны или душа. Поэтому необходимо как можно реже мыть волосы с использованием даже качественных и дорогостоящих продуктов. Хотя это может оказаться непростой задачей, если ваша кожа головы нуждается в регулярном очищении, но можно попытаться пользоваться сухими шампунями, которые просты в использовании, а также обладают многими преимуществами для локонов. Они прекрасно впитывают масло, а также могут придать объем и даже увлажнить волосы. Некоторые даже содержат красящие компоненты, что позволит оживить оттенок блонд.

Не злоупотребляйте фиолетовым шампунем

Женщины, которые красятся в светлые оттенки, часто пользуются фиолетовыми шампунями. Они разработаны для борьбы с желтым оттенком, а также предназначены для придания волосам свежего вида. Они обеспечивают поддержание оптимального цвета локонов. Но даже и это средство может оказывать негативное влияние, если мыть голову жесткой водой, насыщенной минералами, которые накапливаются на коже головы. Поэтому перед использованием шампуня рекомендуется первоначально воспользоваться специальным скрабом для кожи головы, который эффективно удаляет нарост, а также делает волосы намного более чистыми.

Таким образом, если пользоваться этими простыми лайфхаками, то можно сохранить яркость локонов после окрашивания. Для этого нужно только смягчать воду, а также пользоваться качественными продуктами для ухода.