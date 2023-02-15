Июль – это великодушие: какое сердце прячется в знаках зодиака по месяцам рождения

Мы часто сами не знаем себя на все 100%, а ведь о глубине и чистоте нашего сердца может рассказать месяц рождения. Если вы никогда не вели глубокий разговор с самим собой, пора начать делать это. Исходя из времени вашего рождения и вашего знака зодиака, вы можете больше узнать о своей личности и найти корни застарелых проблем.

Январь – Козерог/Водолей

Ваше сердце истощено, учитывая бесчисленные страдания, которые оно пережило за это время. Вы хотели бы снова полюбить, но боитесь зайти в эмоциональный тупик. Вы не хотите, чтобы не тот человек снова приблизился к вам и причинил боль.

Февраль – Водолей/Рыбы

Ваше сердце почти всегда закрыто. Вы редко позволяете другим увидеть, что у вас внутри, потому что боитесь пострадать. Требуется время, чтобы доверять человеку, и вы позволяете ему узнать вас, только если чувствуете, что он заслуживает этого. Только пройдя ваш личный «кастинг», он удостоится места в вашем сердце и вашей жизни.

Март – Рыбы/Овен

Вы неисправимый романтик, и ваше сердце ранимо и капризно. Вы мечтаете об отношениях, как в сказках, и никогда не соглашаетесь на банальную любовь. Ваши ожидания слишком высоки, и вы часто страдаете из-за того, что не можете найти свой идеал. Но, может, стоит снизить планку и отыскать простое, земное счастье?

Апрель – Овен/Телец

У вас чрезвычайно выносливое сердце. Вас уже много раз сокрушали, но каждый раз вы так же быстро восстанавливались. Со временем вы развились и сумели преодолеть то, что случилось с вами в прошлом. Теперь вы сильны, независимы и больше не принимаете все близко к сердцу.

Май — Телец/Близнецы

Вы чувствительный человек, потому что у вас хрупкое сердце. Любое грубое слово может причинить вам боль, особенно если оно исходит от близкого вам человека. Вам трудно забыть и пережить это, потому что вы хотите, чтобы все были такими же хорошими, как вы.

Июнь – Близнецы/Рак

Ваше непостоянное сердце заставляет вас очень часто менять партнеров. Сегодня вы безумно влюбляетесь в кого-то, а завтра встречаете нового человека, который переворачивает ваш мир с ног на голову. Это не значит, что вы неверны, просто нужно время, чтобы понять, кому вы хотите посвятить всю свою жизнь.

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Июль – Рак/Лев

Вы чутки и всегда помогаете окружающим вас людям, потому что у вас великодушное сердце. Иногда вы заботитесь о других больше, чем о себе, и делаете все возможное, чтобы вызвать у них улыбку. Ваша доброта безгранична, но вы должны остерегаться людей, которые пользуются вами.

Август – Лев/Дева

У вас полное надежд сердце, и вы готовы любить каждую секунду своей жизни. Даже если в прошлом вам причиняли боль и страдания, вы не можете отпустить мысль о том, что все будет хорошо. Вы знаете, что солнце будет освещать ваш путь каждый раз, когда вы сталкиваетесь с препятствием.

Сентябрь – Дева/Весы

Ваше открытое сердце не позволяет вам оставаться в стороне от людей, которые к вам приходят. Вы приветствуете в своей душе любого, кто знает, как подойти, и вы не теряете оптимизма, даже если вас ждет разочарование. Вы знаете, что каждый заслуживает хотя бы один шанс, поэтому даете его, не задумываясь.

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Октябрь – Весы/Скорпион

У вас всегда есть сила видеть красоту вокруг себя и добро в каждом человеке. Это из-за вашего огромного сердца, в котором есть место для всех. Не нужно много времени, чтобы найти кого-то и понять, может ли этот человек сделать вас счастливым или нет.

Ноябрь – Скорпион/Стрелец

Ваше упрямое сердце не позволяет вам сблизиться ни с кем, потому что вы не можете доверять незнакомцам. По этой причине вы сторонитесь новых дружеских отношений и предпочитаете давние, идущие еще из детства. Так вы можете быть уверены, что абсолютно никто не причинит вам вреда. У вас столько же оговорок, когда дело доходит до вашей личной жизни.

Декабрь – Стрелец/Козерог

У вас зоркое сердце, которое заставляет вас всегда быть осторожным, когда дело касается любви и отношений. Вы не хотите вступать в союз с кем-то, кто вам не подходит, и вы не хотите страдать из-за того, кто вас не заслуживает. Обычно вы позволяете другим сделать первый шаг, а сами сидите и наблюдаете. Это может затянуться на годы, а вы так и останетесь без спутника и без любви.