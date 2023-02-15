Мнение: Когда Кадыров прав…
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале посоветовал главам регионов не говорить о потерях в спецоперации.
Дословно:
«При исполнении боевых задач неизбежны потери. Спецоперация на Украине не исключение. Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях.
Наши парни сами выбирают этот героический путь. Осознанно. Командующий состав делает всё, чтобы максимально сберечь жизни воинов. Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом – столько….».
отсюда
Прав Рамзан Ахматович! Не надо народонаселению предоставлять информацию, которая может вызвать отрицательные эмоции. Население должно меньше знать, что бы крепче спать.
Распространять надо только позитивные новости. И сводки Минобороны.
Похороны погибших можно проводить под грифом «секретно». На информацию про раненных можно наложить гриф «ДСП».
Ну и побольше рассказывать людям про достижения трудовых коллективов. Может, даже есть смысл возродить стахановское движение и соцсоревнования.
Вот тогда-то заживем! Люди будут меньше знать, меньше переживать, станут здоровее и счастливее. Как в СССР…
Фотография Рамзана Кадырова отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет