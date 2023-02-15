 

Мнение: Когда Кадыров прав…

15.02.2023, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале посоветовал главам регионов не говорить о потерях в спецоперации.

Дословно:

«При исполнении боевых задач неизбежны потери. Спецоперация на Украине не исключение. Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях.

Наши парни сами выбирают этот героический путь. Осознанно. Командующий состав делает всё, чтобы максимально сберечь жизни воинов. Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом – столько….».


отсюда

Прав Рамзан Ахматович! Не надо народонаселению предоставлять информацию, которая может вызвать отрицательные эмоции. Население должно меньше знать, что бы крепче спать.

Распространять надо только позитивные новости. И сводки Минобороны.

Похороны погибших можно проводить под грифом «секретно». На информацию про раненных можно наложить гриф «ДСП».

Ну и побольше рассказывать людям про достижения трудовых коллективов. Может, даже есть смысл возродить стахановское движение и соцсоревнования.

Вот тогда-то заживем! Люди будут меньше знать, меньше переживать, станут здоровее и счастливее. Как в СССР…

Фотография Рамзана Кадырова отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.22 / Отношения со странами СНГ для России приобретают глобальную значимость

03.02.22 / Мнение: Кокаин – зло. Галковский на грани

18.06.21 / Откуда берутся водопады с гор, где нет никаких источников воды?

15.06.22 / Володин предложил использовать в образовании лучший опыт СССР и царской России

27.09.21 / Роскосмос запросил из бюджета 12 млрд на разработку экологичного топлива для ракет

15.07.22 / Мнение: Следующий пошел

28.08.22 / Мнение: Урожаи в брежневском СССР, сокращение пшеничного экспорта и умеет ли Россия молоть муку

12.09.22 / Что такое осень – это глэмпинг: почему смена сезона не означает смену моды на отдых на природе

02.02.23 / “В коме”: разбитая дочь Началовой страдает от тяжелой боли

01.12.20 / Свято место, оказавшееся пустым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика