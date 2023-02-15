 

Скончался отец Александра Овечкина

15.02.2023, 20:52, Разное
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Хоккеист Александр Овечкин сообщил о трагическом событии. Стало известно, что скончался отец спортсмена.

“Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время”, — цитирует Овечкина RT. Стоит отметить, что 14 февраля хоккеист покинул расположение “Вашингтона” и вылетел в Москву к отцу в больницу.


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