Скончался отец Александра Овечкина

Хоккеист Александр Овечкин сообщил о трагическом событии. Стало известно, что скончался отец спортсмена.

“Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время”, — цитирует Овечкина RT. Стоит отметить, что 14 февраля хоккеист покинул расположение “Вашингтона” и вылетел в Москву к отцу в больницу.