Всего добьюсь без тебя: гордый сын не хочет ассоциаций с арестованной заочно Агурбаш

У певицы Анжелики Агурбаш от трех браков есть два

сына и дочь. О судьбе наследников она рассказала в эксклюзивном интервью

“Дни.ру” на гала-ужине музыкальной премии “Виктория”.

Анастасу – младшему сыну артистки – 18 лет. “Полгода

назад он меня очень удивил, – признается Анжелика. – Прежде занимался

живописью, графикой, учился в архитектурном колледже, а теперь вдруг ушел в

рок-музыку. И у него сумасшедшие амбиции!”

По словам Агурбаш, сын играет на акустической гитаре,

сам пишет тексты песен. При этом о совместном творчестве и речи быть не может.

“Он категорически не хочет, чтобы кто-то ассоциировал его с мамой, с именем

Анжелики Агурбаш, – заметила исполнительница. – Просто не хочет, чтобы шлейф

моей истории, моей судьбы его как-то касался. Сын хочет всего достичь сам”.

“Дети думают, что мое громкое имя им по жизни мешает,

– заявила артистка. – Ведь каждому из них хотелось быть “чистыми” в своем

творчестве, без сравнения со мной. Потому что критики, продюсеры и зрители

часто бывают жестоки в оценках. Именно поэтому детей нет в моих соцсетях, в

моем публичном пространстве – выходят со мной куда-то крайне редко. Они идут

своими дорогами”.

Напомним, в последние время имя Агурбаш часто

упоминалось в скандальной хронике. В частности, генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против проживающей в России певицы и потребовала выдать ее для ареста. Якобы звезда размещала в социальных сетях публикации, “направленные на возбуждение социальной вражды” против белорусских силовиков, чиновников и “представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь”. В Синеокой певицу заочно арестовали и объявили в розыск. Там ей грозит до 12 лет лишения свободы.