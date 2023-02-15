Мнение: Расстрел митинга в Швейцарии, нравы в канадских школах и суррогатные матери по-норвежски

1. В Швейцарии полиция расстреляла несанкционированный митинг «зелёных» резиновыми пулями. Как показывает опыт, если бы нечто подобное произошло в России, это стало бы новостью номер один в западных СМИ, а пострадавших демонстрантов провозгласили бы «героями, бросившими вызов Путину» и «борцами за свободу». Но в Европе «героев» почему-то называют дебоширами и погромщиками (ссылка):



В Базель-Штадте граждане устроили несанкционированную климатическую акцию. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 11 февраля в швейцарском полукантоне в акции приняли участие 400 человек. Правоохранители попросили демонстрантов разойтись, половина из них ушла. Однако оставшиеся граждане устроили дебош: портили имущество и применяли насилие. Пострадали трое сотрудников полиции. Тогда им пришлось применить резиновые пули и перцовые баллончики.

Отмечается, что бастующие забросали несколько зданий пакетами с краской.

2. «Их нравы». В Канаде в католической школе арестовали ученика, а затем отстранили от уроков. Причиной стала неосторожная реплика — ученик проговорился в присутствие свидетелей, что придерживается католических взглядов на взаимоотношения полов (ссылка).

Более конкретно, старшеклассник высказался в том духе, что ему не близка вся эта новомодная радужная идеология. Теперь он не сможет посещать занятия, пока не отречётся публично от своих слов.

Кстати, если вы думаете, будто активисты греческой ереси — проблема Запада, а в России подобного нет, у меня плохие новости для вас. Напомню о явном признаке проблемы: ESG-работы публично ведут все крупнейшие банки России, вся «десятка» системообразующих. Можете взять список на сайте ЦБ и убедиться лично.

3. Теперь, когда норвежцы уличены в подрыве «Северных потоков», от них можно ожидать чего угодно. Вот, к примеру (ссылка):

Профессор из Университета Осло Анна Смайдор выступила с необычным предложением. Она считает, что женщин, мозг которых признан мертвым, можно использовать в качестве суррогатных матерей. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По мнению ученого, такая практика была бы возможна, если бы женщины давали при жизни соответствующее согласие – по аналогии с согласием на трансплантацию органов после смерти потенциального донора. Тогда их тела можно будет использовать после смерти для вынашивания детей. Это позволило бы помочь людям, которые не в состоянии самостоятельно завести ребенка.

По оценке профессора, для этих целей можно было бы использовать не только умерших женщин, но и мужчин. Она не объяснила, каким образом планируется этого добиться, однако подчеркнула, что подобные заявления не относятся к области научной фантастики.

В статье даются разъяснения по поводу того, почему женщин с мертвым мозгом реально использовать в подобных целях. Там говорится, что среди частых причин смерти головного мозга присутствуют инфаркт, остановка сердца и другие повреждения, из-за которых кровь или кислород перестают поступать в мозг. Этот процесс носит необратимый характер. Тем не менее, тело можно сохранять в живом состоянии при помощи аппаратов.