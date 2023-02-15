 

Врачи выбрали единственно возможную схему лечения Костомарова – эксперт

15.02.2023, 20:50, Разное
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Роман Костомаров угодил с пневмонией в реанимацию 10 января. Состояние спортсмена оценивалось как тяжелое. Некоторое время он находится в медикаментозной коме, был подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Позднее появилась информация о том, что у фигуриста сепсис и проблемы с кровообращением. А недавно спортсмену ампутировали обе стопы.

Директор Национального медицинского исследовательского центра “Лечебно-реабилитационный центр” Министерства здравоохранения России Сергей Царенко рассказал, что схема лечения, которую выбрали врачи, является единственно возможной для спасения жизни Костомарова. Неоднократно созывался консилиум, на котором специалисты вырабатывали тактику.

Врачи, которые занимаются лечением Романа, постоянно взвешивают шансы, решают одну проблему так, чтобы снизить возможность появления еще одной, отметил Царенко, который шесть раз принимал участие в этих консилиумах. По словам эксперта, Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, поскольку от ИВЛ было мало толка. Слишком серьезное поражение наблюдалось у пациента.

“Применяя подобное лечение, мы порождаем новые проблемы. К сожалению, при применении ЭКМО могут развиться микроциркуляторные нарушения. Как правило, это происходит на кончиках пальцев рук, ног, бывает и на ушах. И это ведет к некрозу”, – объяснил специалист.

Что касается состояния Романа Костомарова на сегодня, то наблюдается положительная динамика, отметил Царенко. Мол, сейчас не все угрозы сняты, однако есть серьезный шанс, что спортсмен выживет.


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