 

Врач-терапевт: Нехватка полноценного сна провоцирует развитие ожирения

15.02.2023, 20:50, Разное
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Нехватка полноценного сна является фактором для организма, который провоцирует развитие ожирения. Такое заявление сделал руководитель направления превентивной медицины многопрофильного медицинского центра, врач-терапевт Кирилл Белан.

Специалист отметил, что дефицит сна сопровождается повышением гормона кортизола, из-за которого растет уровень глюкозы в крови. Этот гормон влияет на развитие ожирения и мешает похудению, передает телеканал “360”.


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