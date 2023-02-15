 

Скандалы: Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают отправлять тела погибших солдат ВСУ на родину

15.02.2023, 20:41, Разное
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Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» поделился видеоматериалом, на котором видны сотни гробов с телами бойцов ВСУ

Бойцы ЧВК «Вагнер» отправляют убитых противников на родину.  Автор сообщества подчеркнул, что уничтоженные солдаты занимают слишком много места. Большинство останков запакованы в черные мешки, часть из них остается открытой.

«Сотни тел занимают огромное пространство. После того, как их сложат в гробы, они будут доставлены украинской стороне», — говорится в материале Telegram-канала.

На видео показано большое складское помещение с длинными рядами простых деревянных гробов. Несколько бойцов ЧВК «Вагнер» складывают тела внутрь и закрывают их крышками.

Штурмовики «Оркестра» постоянно переправляют тела уничтоженных противников домой. По словам петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, в ЧВК «Вагнер» всегда проявляют уважение к противнику.

Ольга Смирнова


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