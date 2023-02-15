Мнение: О мирных планах «хороших русских»… Военное продолжение — неизбежно?

По одной из версий политологов, российский президент Владимир #Путин в своём «долгожданном» послании 21 февраля заявит, что цели спецоперации достигнуты и предложит мирный выход из конфликта. Наивный #прогноз, на стороне которого, тем не менее, уже большинство россиян, в первую очередь — молодых. И это — вполне опора для власти.

Получается, миллионы русских теперь стали «хорошими», осознав всю опасность дальнейшей эскалации?

Социология говорит, что да. По опросам иноагента Левада-центр, за мирные переговоры выступают уже 57% опрошенных («за» и «скорее, за») и за продолжение спецоперации — только 27%. Это поразительный контраст с данными июля 2022 года. Тогда за продолжение боевых действий выступало более 50% опрошенных, а за мирные переговоры — около 30% респондентов.

Но вот что важно понимать. «Население, которое поддерживает СВО (около 70%), делится не на тех, кто хочет продолжения военных действий и тех, кто выступает за мирные переговоры. Население, поддерживающее СВО, делится на две группы – в зависимости от того, как эти группы понимают “победу в СВО”», подчёркивает политолог Игорь Минтусов.

По его словам, первая группа населения, которая выступает за «мирные переговоры» – уже удовлетворена достигнутым. Имеется в виду фиксирование нынешних границ по линии боевого соприкосновения, закрепление их в соответствующих международных договорах и в дальнейшем – политическая и экономическая интеграция 4-х новых субъектов в РФ. Другими словами, мирные переговоры нужны для закрепления нынешней победы. Вторая группа населения (около 30%) выступает «за продолжение боевых действий» и под победой понимает водружение российского флага в Киеве. Для того, чтобы достичь этой цели, ВС РФ будет необходимо победить не менее 1 млн нынешних украинских военных и ещё, возможно, сопоставимое число будущих мобилизованных.

Цена этого может оказаться высокой во всех смыслах. Возможно, поэтому первая «социальная дефиниция» победы устраивает и российскую политическую элиту. Не зря же со стороны России за последние несколько месяцев идут постоянные попытки сесть за стол переговоров с Украиной, с учетом «реалий на земле», как сказал недавно глава МИД Сергей Лавров. Но одного российского желания мало. #Украина его «понимания» не демонстрирует совсем. Там 90% населения уже не боятся даже ядерной бомбы (по опросам) и готовы «сражаться до последнего» за границы 1991 года.

Но и в России мы наблюдаем картину, при которой 57% населения, поддерживая мирные переговоры, на самом деле, немногим отличаются от 27%, поддерживающих СВО до «победного конца» — в сумме это 84%. Просто первые готовы удовлетвориться 4-мя новыми субъектами РФ, а вторые хотят большего, например, парад победы в Киеве. Процент же тех россиян, кто готов поддерживать «компромисс с Украиной» хотя бы как возвращение к границам до 24.02.2022, по соцопросам не прослеживается. И, наверное, ещё меньше тех, кто приемлемым вариантом сочли бы «возвращение в начало 2014 года». Впрочем, за публичное высказывание подобных идей в России можно получить уголовное дело по статье 280.1 УК РФ и срок до четырёх лет лишения свободы. Так что люди предпочитают «не болтать» даже анонимно. А те, кто такое говорят, давно покинули страну, следуя исторической традиции Андрея Курбского и Александра Герцена.

Так что в некотором смысле западные лидеры лукавят, когда говорят, что «ключ к миру — в кармане у Владимира Путина». Даже если бы он каким-то чудом возжелал принять без оговорок «10 пунктов мирного плана», лоббируемые Киевом, его дальнейшее политическое выживание оказалось бы под очень большим вопросом. #Россия ни в экономическом, ни в социальном плане ещё не дошла до «точки закипания», как в начале 1917 года, например. Но и украинский почти тёзка Володимир Зеленський не может отступить ни на шаг назад от выдвинутых ультимативных требований, ибо продиктованы они совсем не в Вашингтоне, а в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и т.д. Украинцы не только против чего-то хоть на йоту меньшего, но и готовы свой выбор отстаивать с оружием в руках. Даже несмотря на катастрофический рост новых захоронений на кладбищах в украинских городах и весях.

Некоторые полагают, что успех или неудача весенне-летней кампании могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Но это вряд ли. Ни прошлогодняя «перегруппировка» под Изюмом и Балаклеей, ни «манёвр» на Херсонском направлении, ни январская трагедия в Макеевке не поколебали позиций российского социума. Точно также и в украинском обществе относительные неудачи последнего месяца никого не заставили вспомнить о заповеди «блаженны миротворцы».

Когда Владимира Зеленского принимали в пионеры, Иран с Ираком уже 8 лет друг дружку мутузили на все лады…

Русские и украинцы хотят всё это повторить?

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