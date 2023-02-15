Мнение: Ноу-хау Русского Допинга

“Очень прикольная история сейчас разворачивается вокруг нашего биатлониста Устюгова, бывшего (?) олимпийского чемпиона Сочи. В Федерацию российского биатлона прислали документы, согласно которым Устюгова все-таки уличили в потреблении запрещенных препаратов – причем на основе данных… Московской антидопинговой лаборатории! То есть на основании проб, которые там хранились и которые лишь в конце прошлого года наконец “разбанили” и “разморозили”, сделав достоянием “спортивной общественности”, а точнее – офицеров ВАДА (до этого на протяжении почти 3 лет все пробы Московской лаборатории находились под арестом Следственного Комитета РФ, который их “изучал”).

Теперь у Устюгова почти наверняка опять (!), уже во второй раз отберут медаль Игр в Сочи (первый раз уже пытались, но Россия через суд в Лозанне отбилась, поскольку ВАДе не удалось обосновать “пробирки Макларена” (то есть не проканали ссылки на Родченкова и Макларена в отсутствие собственно физических улик).

А вот теперь физические улики появились – благодаря “разбаниванию”. “Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей информацию о пробах, взятых у биатлониста в 2013 году. Евгений Устюгов использовал запрещенный препарат оксандролон, за что дисквалифицирован на два года, начиная с даты вынесения решения — 13 февраля 2020 года, — говорится в пресс-релизе IBU. — Результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, все очки, медали и призы будут отобраны” – сообщает Спорт-Экспресс.

Что здесь самое смешное? Самое смешное – это недоумение наших спортивных экспертов и специалистов, которых просят оценить эту новость и ее последствия. Эксперты прямо охреневают в прямом эфире: какой еще оксандролон? Да вы чё? Да это ж, типа, было допингом еще на заре спортивного движения, когда люди еще слова-то такого не знали! Это ж “допинг” наших дедушек и бабушек, древний, как дерьмо мамонта! Причем его еще тогда же, при мамонтах, научились точно выявлять и точечно дисквалифицировать! Как мог оксандролон оказаться в пробах нашего чемпиона в 2013 году?? А как же НТП, нанотехнологии, биоинженерия, вот это вот всё? Этого не может быть, это явно какая-то подстава!

Люди реально не понимают. А ведь, очень похоже, что это как раз никакая не “подстава”, а наоборот – это и есть самая суть, то самое “ноу-хау” российского допинга! Это и есть ОНА – та самая всепобеждающая русская СМЕКАЛКА, которая нам испокон веку успешно заменяет ум! На примере Устюгова, как в капле мочи, мы видим весь секрет стремительного взлета российского спорта к олимпийским вершинам из полного ничтожества!

Все просто и гениально. Есть, как выяснилось, ДВА пути к победам посредством применения допинга. Один – тяжелый и нудный, для “знаек”. Надо при помощи самых передовых достижений химии, фармакологии, биоинженерии и психогенетики, пользуясь лабораториями, оснащенными самыми дорогими и мощными приборами, разрабатывать ВЕЩЕСТВА, которые будут на шаг или на три опережать столь же высокотехнологичные и точные средства выявления допинга, которые одновременно разрабатывают также самые оснащенные и квалифицированные химики, биологи и медики ВАДА.

Понятно, что такой путь не для нас, и по простой причине – слишком слаба научная, образовательная и технологическая база (все ушло на постройку яхт). Так что ж – сдаться? Плестись в хвосте эстафеты за торжествующими буржуинами?!

Нет, ни хрена. На то нам и смекалка дадена. Есть второй путь: можно ведь в качестве допинга использовать самые простые, известные и кондовые вещества, такие, которые в любой районной аптеке за 20 копеек купить можно. Казалось бы, такая простота и ловится на раз – но! Если сделать так, что “ловиться” ничего не будет, поскольку кое-кто кое-где будет на все закрывать глаза… О! Тогда, как в том анекдоте, “нам карта и попрет!”

Вспомним того же Родченкова с его знаменитым “коктейлем”, который он давал всем подряд бегунам и прыгунам, смешав три вещества, если не ошибаюсь, в рюмке ликера. Родченков, безусловно, был “главным по допингу” в росспорте – но разве кто-то хоть раз говорил о нем как о великом химике и фармакологе? Кто-то отмечал его “открытия” в области спортивных препаратов?

Нет, конечно. Родченков ничего нового не открывал, он вообще брал не этим. Его “коктейль” – это прежде всего феноменальная НАГЛОСТЬ: он ведь додумался смешать и давать спортсменам одновременно сразу три давно известных и давно “забаненных” антидопинговыми службами препарата! Кому бы в здравом уме пришло такое в голову?

Но Родченков на это шел, потому что ЗНАЛ: реально проверять этот коктейль – в крови и моче спортсменов – никто не будет. Это как банки грабить: можно при помощи нейросетей, мощнейших компьютеров и сложнейшей математики подобрать шифр и пароли к сейфам – а можно, имея три класса образования, просто найти и подкупить человека, который тебе эти шифры продиктует, а потом “закроет глаза”, когда ты будешь выносить награбленное.

Россия наглядно продемонстрировала, что далеко не во всех делах обязательны высокие технологии. Можно и по старинке – надо только знать, кому башлять…

И вот тут, в связи с “делом Устюгова”, возникает еще один весьма и весьма пикантный вопрос: если схема и впрямь была именно такая – то почему в этой бесконечной саге “о российском допинге” все время фигурируют исключительно русские фамилии?? Как такое может быть? Это же невозможно. Если у Устюгова и прочих “не замечали” дедовский оксандролон – значит, кто-то прикрывал всю аферу сверху, с международного уровня! Не могло же быть так, что русские исключительно сами себя контролировали!

А значит, кого-то там мы, аккуратно говоря, коррумпировали, и неслабо. Почему ж за три года ни одной западной фамилии в том же ВАДА? Прикрывают своих? Одни русские всё устроили?

Ай, проказники… Нет, насчет наших никаких иллюзий давно нет – но ниточки тут, думается, тянутся куда как высоко. Только вот, боюсь, выйдет как у нас у самих при расследовании афер: провинциалов-исполнителей всех пересажают, а люди из Москвы останутся чистенькими. В нашем только случае сама Москва – провинция” (2020).

Очень поучительная история. Казалось бы – чего уж сейчас, когда всё пошло прахом, вспоминать давние проказы родного ГБ, которые на фоне сноса целых городов и гибели десятков тысяч кажутся детскими шалостями… Но – уж очень всё наглядно, в этом, наверно, вся суть вообще “русского прогресса” в последние 20 лет. Дело не в разуме, не в успехах науки (которой нет), даже не в предпринимательском гении – дело только в самых примитивных орудиях, мошенничестве и подкупе. Убери мошенничество и подкуп – и НИЧЕГО не останется, кроме мочи со следами древнего оксандролона.