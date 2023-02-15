Сторонник Навального поглумился над тяжелой болезнью Костомарова
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Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Иван Жданов (признан иноагентом) в своем Twitter высмеял болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
«Иногда «освободитель от нацизма» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – написал Жданов. Под публикацией были прикреплены скриншоты с заголовками новостей о состоянии Костомарова.
При этом даже либерально настроенная аудитория Жданова оказалась возмущена такими заявлениями.
«Я вот честно считаю себя либералом, мне кажется, вы тоже. Тогда почему вы такой людоед? Вы в комментариях кичитесь тем, что не чувствуете сострадания. Просто кошмар», – написал один из пользователей.
«И все же стебать человека в такой ситуации гадко. Это низость», – написал другой.
«Я понимаю принципиальность позиции, но никогда не пойму отсутствие такта. Вы сейчас просто омерзительны», – оставил комментарий еще один пользователь соцсети.
«Иногда «политик» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – спародировал пост Жданова его читатель.
«И это лицо либерализма. Жизнь любого человека важна сама по себе», – добавил еще один пользователь.
Ранее СМИ писали, что состояние Костомарова, перенесшего вторую операцию, резко ухудшилось. До этого сообщалось, что Костомарову ампутировали из-за угрозы гангрены ступни и кисти рук.
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