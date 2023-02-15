 

Сторонник Навального поглумился над тяжелой болезнью Костомарова

15.02.2023, 20:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Иван Жданов (признан иноагентом) в своем Twitter высмеял болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Иногда «освободитель от нацизма» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – написал Жданов. Под публикацией были прикреплены скриншоты с заголовками новостей о состоянии Костомарова.

При этом даже либерально настроенная аудитория Жданова оказалась возмущена такими заявлениями.

«Я вот честно считаю себя либералом, мне кажется, вы тоже. Тогда почему вы такой людоед? Вы в комментариях кичитесь тем, что не чувствуете сострадания. Просто кошмар», – написал один из пользователей.

«И все же стебать человека в такой ситуации гадко. Это низость», – написал другой.

«Я понимаю принципиальность позиции, но никогда не пойму отсутствие такта. Вы сейчас просто омерзительны», – оставил комментарий еще один пользователь соцсети.

«Иногда «политик» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – спародировал пост Жданова его читатель.

«И это лицо либерализма. Жизнь любого человека важна сама по себе», – добавил еще один пользователь.

Ранее СМИ писали, что состояние Костомарова, перенесшего вторую операцию, резко ухудшилось. До этого сообщалось, что Костомарову ампутировали из-за угрозы гангрены ступни и кисти рук.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09.20 / Лесные пожары в Ростовской области привели к гибели человека

31.08.20 / Члены совета белорусской оппозиции назвали свою стратегию успешной

03.02.21 / Яценюк о блокировке каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne: Путинская телевизионная медийная машина в Украине остановлена

10.09.21 / В сухом доке в Петербурге загорелась надстройка корабля

14.01.22 / Уткина госпитализировали из-за проблем с сердцем

27.01.22 / В Одессе раскритиковали Сердючку за песню о Бандере

16.08.21 / «Зеленые» потребовали защитить Байкал от незаконных сбросов отходов с судов

11.08.21 / Минфин предложил разрешить онлайн-продажу российского вина

18.10.21 / Apple представила новый MacBook Pro и AirPods 3

17.03.21 / СТРАНА – Тимошенко заявила, что предложила партии Зеленского создать коалицию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика