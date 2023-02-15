 

Украина призналась в запуске воздушных шаров для дезориентации российской ПВО

15.02.2023, 20:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украина еще год назад начала применять воздушные шары с отражателями для дезориентации ПВО ВС России, сообщил анонимный источник в Воздушных силах Украины украинскому изданию «Страна».

По его словам, Украина запускала шары над российской территорией, после чего Россия стала делать то же самое. Источник пояснил, что это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого – дезориентировать ПВО, информирует РИА «Новости».

Ранее представитель Воздушных сил Украины заявил, что над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09.20 / Создание филиалов нахимовского училища завершено на всех флотах России

03.05.21 / Стало известно, как первые поселенцы попали на территорию Северной Америки

31.03.21 / Преемник хетчбэка Toyota Aygo вышел на тестовые заезды

15.03.21 / США подтвердили участие во встрече по Афганистану в Москве

07.09.21 / Талибы отказались поддерживать дипотношения с Израилем

21.07.21 / “Для детей и для взрослых”. У Офиса президента Украины откроют арт-площадку

01.12.20 / Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить

27.02.22 / Захарова прояснила состояние дипломатических контактов РФ с ЕС

11.02.21 / В РФ попросили запретить слова «толерантность» и «гендер»

07.06.21 / “Прелюдия”, “Только неприличные мысли роятся”. Жена хореографа Кота в бикини показала шпагат вниз головой у мужа на руках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика