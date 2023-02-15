 

В Госдепе подтвердили приверженность политике «одного Китая»

15.02.2023, 20:23, Новости дня
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Власти США не намерены отказываться от политики «одного Китая», несмотря на призывы некоторых американских политиков, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе выступления в Институте Брукингса.

По ее словам, политика «одного Китая» «выдержала испытание временем», она помогла сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе. В Вашингтоне подчеркнули, что считают необходимым, чтобы эта политика не менялась, передает ТАСС.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня и Китая осложнилась после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси побывала на Тайване, проигнорировав протесты Китая. Президент РФ Владимир Путин позже назвал авантюру с поездкой тщательно спланированной провокацией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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