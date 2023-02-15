Кака любовь! – Личное мнение

Если вы думали, что уныние Аффлека на Грэмми пройдёт для него бесследно, то ошиблись.

Или вы тоже знали, что последует наказание? Ну, тогда вы тоже умные:



Фото: Соцсети

Бен и Джен набили себе романтические татуировки. Вся романтика — в инициалах друг друга.

Всё, Бенчик, никуда не денешься! Ты теперь её, а она твоя — даже если вдруг потеряешь, найдёшь её по тату.

Сплетённые стрелы любви — это так романтично. Две свадьбы, куча рассказов о них и вечно зевающий видок Аффлека — это нужно было исправить. И Лопес исправила, всем доказала, какая у них счастливая пара.



Интересно, как его заставили улыбаться? Фото: Соцсети

И не просто счастливая, но и романтичная на максималках. Печать любви на всю жизнь друг к другу.

Если кто-то хотел сказать «беги» Бену, то уже поздно, потому что затем придётся выводить татуировку. Не факт, что её вообще смогут вывести — Лопес наверняка позаботилась о несмываемой краске.

Така любовь, хочется прокомментировать счастье Лопес. Така печаль, когда посмотришь на Бена.

А если честно, трудно понять, на что рассчитывала Лопес вот так доказывая, кака у них любовь. Напомню, обоим — за 50, а они тут — с татуировками. Все должны теперь закричать, что мы видим-видим её позднее личное счастье?

Ну, хорошо. Кто видит вот тут счастье женщины и мужчины? Есть такие?

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